Der DAX hat am Dienstagnachmittag ein Rekordhoch erklommen. Mit 16.463 Zählern schraubte der deutsche Leitindex seinen bisherigen Höchststand rund 100 Minuten vor dem Handelsschluss nochmals ein Stück nach oben. Top-Gewinner im Index ist dabei die Aktie von Siemens Energy, die um mehr als zweieinhalb Prozent klettert.Wie DER AKTIONÄR berichtete, hatte sich bereits vor dem Handelsstart am Morgen ein freundlicher Auftakt abgezeichnet. Mehr in Kürze.Den vollständigen Artikel lesen ...
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