Zwischen kurzfristigem Kursrauschen und einem belastbaren Aufwärtstrend liegen oft nur wenige, aber entscheidende Signale. Stock-Picking-Profi Tim Temp kennt den Unterschied und hat ganz frisch 3 Aktien für seine Leser identifiziert, die derzeit mit starkem Momentum, Kursdynamik und attraktivem Renditepotenzial auffallen.TSI Premium, der erfolgreiche Börsenbrief des ehemaligen Brokers und Vermögensverwalters Tim Temp, setzt auf einen äußerst strengen Auswahlprozess: Nur Aktien, die bei Trendstärke, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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