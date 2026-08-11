Köln (ots) -Berlin 1961: Warum flieht Elke Rosin kurzentschlossen nach West-Berlin? Warum bleibt Jörg Hildebrand in der DDR, obwohl er das politische System ablehnt? Und warum bewacht Uwe Rutkowski als Volkspolizist die Grenzschließung, obwohl seine Zweifel wachsen? Mit der neuen Augmented Reality-App "OstWest Zeitzeugen - Mauerjahre in AR" machen WDR und MDR die Geschichte der deutschen Teilung 65 Jahre nach dem Mauerbau für Schülerinnen und Schüler erlebbar und laden Jugendliche aus ganz Deutschland dazu ein, selbst Fragen an eine Zeitzeugin und zwei Zeitzeugen zu stellen. Die App ist ab dem 11. August 2026 verfügbar.Augmented Reality-App zum MitmachenMithilfe von Augmented Reality begegnen die Jugendlichen den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen virtuell im Klassenraum oder zu Hause. Die historischen Erzählungen werden durch Fotos, Texte, Audios, Illustrationen und weitere multimediale Elemente ergänzt. Die Zeitzeugen erscheinen dabei virtuell im realen Raum und erzählen ihre Geschichten auf Augenhöhe mit den Nutzerinnen und Nutzern. Die App knüpft damit an die erfolgreichen AR-Angebote "WDR AR 1933-1945" und "Zeitzeugen 1945 - Trümmerjahre in AR" an und wurde erneut gemeinsam mit der Hochschule Düsseldorf entwickelt.Das Besondere: Die App ist nicht abgeschlossen - sie lebt davon, dass sich Schülerinnen und Schüler beteiligen. Die erste App-Version zum 65. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer schafft die Grundlage zum interaktiven Dialog zwischen Jung und Alt, zwischen Ost und West. In bewusst kurz gehaltenen Augmented Reality-Erlebnissen berichten die Zeitzeugen, wie die Trennung Berlins 1961 zum Wendepunkt in ihren Leben wurde. So erinnert sich Zeitzeugin Elke Rosin in der App: "Als die Grenze am 13. August geschlossen wurde, haben wir gemerkt, dass das jetzt für immer geschlossen bleiben würde. Nach dem Essen sagten meine Eltern: Sucht eure Sachen zusammen, die euch wichtig sind. Wir gehen jetzt in den Westen.'" Ihre und weitere Erzählungen münden in einen Aufruf: Schick auch du deine Frage an Elke, Jörg und Uwe!WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Auch viele Jahre nach der Wiedervereinigung erleben wir noch immer, dass die deutsche Teilung nachwirkt. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern aus Ost und West haben wir ein Angebot entwickelt, das Geschichte verständlich und erlebbar macht. Dieses Mitmach-Projekt lädt junge Menschen ein, eigene Fragen zu stellen. Die App zeigt, wie die ARD ihren Bildungsauftrag im Digitalen umsetzt: innovativ, partizipativ und nah an den Lebenswelten junger Menschen. Gleichzeitig machen wir damit auch den Schulen ein attraktives Angebot für den Geschichtsunterricht."MDR-Intendant Ralf Ludwig: "Ich freue mich sehr über diese Kooperation zwischen MDR und WDR, weil wir damit unsere gemeinsame gesamtdeutsche Verantwortung als öffentlich-rechtlicher Rundfunk zeigen. Und wir möchten Schulklassen noch bis Anfang Oktober ganz herzlich einladen, sich mit ihren Fragen an der Weiterentwicklung der App zu beteiligen. Die Erfahrungen und das Wissen der Zeitzeuginnen und -zeugen für jüngere Generationen zu erhalten und emotional erfahrbar zu machen, ist extrem wichtig. Damit beugen wir auch falschen Narrativen und Legendenbildungen zur deutschen Teilung vor."Weiterentwicklung bis 2029"OstWest Zeitzeugen - Mauerjahre in AR" wurde gemeinsam von WDR und MDR entwickelt. Von Beginn an waren Schülerinnen und Schüler von Partnerschulen in Köln, Bergheim, Neuss, Halle und Leipzig an der Konzeption beteiligt. Hunderte haben darüber hinaus bei Online-Umfragen mitgemacht. Und auch Lehrkräfte brachten ihre Perspektiven ein. Schülerin Wanja (18) freut sich über die Teilhabe: "Ich fand es richtig cool, dass wir gefragt wurden und nicht einfach fertigen Inhalt vorgesetzt bekommen haben. Dass unsere Meinung auch eine Rolle spielt - denn im Endeffekt ist es ja für uns Schüler."Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland können von August bis Anfang Oktober 2026 eigene Fragen an die Zeitzeugen einreichen. Die Fragen werden mit Unterstützung der "Stiftung Berliner Mauer" und der "Landesschüler*innenvertretung NRW" gesammelt und in weiteren Interviews beantwortet. Ausgewählte Jugendliche aus Ost- und Westdeutschland erhalten die Möglichkeit, ihre Fragen den Zeitzeugen persönlich im Studio zu stellen. Die Antworten erscheinen in einem Update zur Bildungsmesse "didacta 2027". Jugendliche können ihre Fragen ganz einfach über unser Online-Formular (https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=YNY_RdUCu0qWU-hvHcEVqgGfUcCf5e9AlhxBP8NCiixUMVRPVTFQTlhDTlA5Q09FNjRCQUlGNFo5TS4u&route=shorturl) einreichen.Mit der schrittweisen Veröffentlichung weiterer Kapitel bis 2029 soll sichergestellt werden, dass neue Impulse aus dem Dialogprozess zwischen Ost und West in die wachsende App einfließen können. Diese ständige Co-Creation sorgt dafür, dass die geplanten Erweiterungen, u.a. um eine interaktive Wissenswelt, tatsächlich attraktiv für Schülerinnen und Schüler sind.Für den Einsatz im UnterrichtDas Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe aller weiterführenden Schulformen, dies kann aber je nach Lehrplan abweichen. Begleitend stehen kostenfreie Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, die gemeinsam mit "planet schule" und Lehrkräften entwickelt wurden. Die App ist barrierefrei gestaltet und bietet unter anderem Untertitel, Screenreader-Kompatibilität, Tastaturbedienbarkeit und kontrastreiche Darstellungen. Sämtliche Inhalte sind außerdem auf einer begleitenden Website frei zugänglich."OstWest Zeitzeugen - Mauerjahre in AR" ist ab dem 11. August 2026 kostenlos verfügbar. Weitere Inhalte folgen regelmäßig bis 2029. Alle Informationen sowie den Download der App finden Sie hier: kurz.ard.de/ost-west-zeitzeugen (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkurz.ard.de%2Fost-west-zeitzeugen&data=05%7C02%7CBrit.Underwood%40wdr.de%7C3a563884a99949c9e51108ded6a8dddb%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639184217919652762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=osRuiK1YfJqm40yCcFo6PjCyXhI1tftvzs6M5tmD3So%3D&reserved=0).Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deMDR Kommunikations- und MediendeskTelefon: 0341 3 00 64 55Email: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6331498