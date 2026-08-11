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Speziell entwickelt, um Unternehmen bei der Skalierung autonomer, domänenbewusster KI-Agenten von Pilotprojekten bis in die Produktion zu unterstützen

Schafft die Grundlage für die Engineering-Intelligence-Lösungen der nächsten Generation von LTTS und das agentengesteuerte Engineering

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein Weltmarktführer für Engineering-Intelligence-Lösungen und ER&D-Beratungsdienstleistungen, gab heute die Einführung von AgenticIQ bekannt, einer End-to-End-Agentic-KI-Plattform, die speziell für Unternehmen aus den Bereichen Ingenieurwesen und Fertigung entwickelt wurde. AgenticIQ wurde entwickelt, um Unternehmen zu helfen, isolierte KI-Pilotprojekte hinter sich zu lassen, und ermöglicht autonome Multi-Agent-Workflows in den Bereichen Engineering, Produktentwicklung, Fertigung, industrieller Betrieb und Kundenerlebnis, wodurch die Einführung von Engineering Intelligence in großem Maßstab beschleunigt wird.

Obwohl Unternehmen ihre Investitionen in KI erhöhen, scheitern viele Initiativen weiterhin daran, den Schritt vom Proof-of-Concept in den produktiven Einsatz zu vollziehen. Nicht miteinander vernetzte Engineering-Systeme, manuelle Prozesse und stark regulierte Umgebungen hindern Unternehmen oft daran, autonome KI zu skalieren und gleichzeitig Governance, Sicherheit und Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Aufbauend auf dem Portfolio von LTTS an Engineering-Intelligence-Lösungen verwandelt AgenticIQ bewährte Engineering-Kompetenzen in spezialisierte, wiederverwendbare KI-Agenten. Dabei kommt eine Planning-First-Architektur zum Einsatz, die direkt in die Engineering- und Produktionsabläufe eingebettet ist und so entwickelt wurde, dass sie unter Einhaltung der unternehmensweiten Governance-Vorgaben funktioniert. Die Plattform hilft dabei, kritische Daten, geistiges Eigentum und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu sichern und legt gleichzeitig den Grundstein für die Engineering-Intelligence-Lösungen der nächsten Generation von LTTS sowie für ein agentengesteuertes Engineering-Bereitstellungsmodell, das eine schnellere Entwicklung und Bereitstellung von KI-gestützten Lösungen ermöglicht.

AgenticIQ wurde für kundenzentriertes Engineering und forschungs- und entwicklungsintensive Umgebungen konzipiert und unterstützt Branchen wie die Automobilindustrie, die industrielle Fertigung, Medizinprodukte und das Gesundheitswesen, die Halbleiterindustrie, den Anlagenbau sowie den High-Tech-Sektor. Dank der Cloud-agnostischen Architektur müssen Unternehmen ihre Lösungen nur einmal entwickeln und können sie dann beliebig in cloudbasierten und lokalen Umgebungen bereitstellen. Dies ermöglicht es Unternehmen, bewährte KI-Lösungen zu skalieren und gleichzeitig die Kontrolle über firmeneigenes technisches Wissen, Arbeitsabläufe und geistiges Eigentum zu behalten.

Amit Chadha, Chief Executive Officer und Managing Director von L&T Technology Services, erklärte: "Die nächste Phase der Engineering Intelligence wird durch die Frage definiert werden, wie effektiv autonome KI-Agenten zusammenarbeiten, um komplexe branchenbezogene Herausforderungen in den Bereichen Engineering, Produktion und Kundenerlebnis zu lösen. Im Laufe der Jahre hat LTTS KI-gestützte Engineering-Lösungen entwickelt, die domänenspezifische Geschäftsprobleme in verschiedenen Branchen bewältigen. Mit AgenticIQ übersetzen wir diese bewährten Fähigkeiten in wiederverwendbare KI-Agenten auf einer einheitlichen Agentic-KI-Plattform, mit der Unternehmen agentenbasierte Lösungen der nächsten Generation schnell, in großem Maßstab und koordiniert entwickeln, orchestrieren und bereitstellen können."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein Weltmarktführer für Engineering-Intelligence-Lösungen und ER&D-Beratungsdienstleistungen. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Dienstleistungen in den Bereichen Konstruktion, Entwicklung, Prüfung und Wartung für Produkte und Prozesse an. Zielgerichtet. Agil. Innovativ. Auf diese Weise treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen sowie 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie der Prozessindustrie. Unser Hauptsitz befindet sich in Indien und wir beschäftigen zum 30. Juni 2026 über 23.840 Mitarbeiter in 21 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsniederlassungen und 103 Innovationslabors.

Weitere Informationen zu L&T Technology Services erhalten Sie unter https://www.ltts.com/.

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L&T Technology Services Limited

E: Sayanti.Chakraborty@LTTS.com