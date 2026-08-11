Anthropic bereitet für September oder Anfang Oktober einen möglichen Rekord-Börsengang vor. In Gesprächen mit Investoren versucht der mit 965 Milliarden Dollar bewertete KI-Entwickler, Zweifel an seiner Wachstumsstory auszuräumen. Im Mittelpunkt stehen die günstigere Konkurrenz aus China, Spannungen mit der Trump-Regierung und der wachsende Widerstand gegen neue Rechenzentren. Anthropic verweist auf die starke Nachfrage nach Claude Code, eine annualisierte Umsatzrate von mehr als 47 Milliarden Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research