DJ MÄRKTE USA/Kaum verändert - Bericht über Einigung USA/Iran stützt Börse

DOW JONES--Die US-Börsen zeigen sich zum Start in den Dienstagshandel kaum verändert. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 54.138 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,1 Prozent, und der Nasdaq-Composite sinkt um 0,1 Prozent. Ein Ende des Iran-Kriegs ist zwar noch immer nicht in Sicht, zumal US-Präsident Donald Trump die iranischen Forderungen nach Reparationsleistungen zurückgewiesen hat. Berichten zufolge sollen sich beide Seiten jedoch auf "eine Art von Arrangement" geeinigt haben. Und der Sender Al Jazeera meldete unter Berufung auf einen Sprecher des omanischen Außenministeriums, dass die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Wiederöffnung der Straße von Hormus Fortschritte gemacht hätten. Daraufhin kommt der Brentölpreis zurück: Er fällt aktuell um 0,7 Prozent auf 87,12 Dollar, nachdem er sich zeitweise der Marke von 90 Dollar genähert hat.

Auch am Anleihemarkt fallen die Renditen wieder zurück. Die Zehnjahresrendite sinkt um 2 Basispunkte auf 4,68 Prozent. Der Dollar tendiert kaum verändert.

Konjunkturdaten kommen vom Immobilienmarkt mit den Verkäufen bestehender Häuser aus dem Juli. Spannender dürfte es am Mittwoch und Donnerstag werden, wenn erst die Verbraucher- und dann die Erzeugerpreise veröffentlicht werden, von denen sich Anleger Aufschluss auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen. Die Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Fed im September waren nach den überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag gesunken.

Unternehmensseitig steht Intel weiter im Blick. Der Chipkonzern hat die am Montag angekündigte Kapitalerhöhung nun auf 20 Milliarden Dollar von zuvor 15 Milliarden Dollar aufgestockt. Die Aktie fällt um 0,8 Prozent.

Nvidia legen dagegen um 1,2 Prozent zu. Das Unternehmen hat mit Wall-Street-Firmen KI-Finanzierungsvereinbarungen im Volumen von 500 Milliarden Dollar geschlossen. Damit sollen die Kunden des Chipkonzerns bei der Finanzierung der Kosten für Rechenleistung unterstützt werden.

Derweil ist der Medienkonzern des US-Präsidenten, Trump Media & Technology, noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im zweiten Quartal hat sich der Verlust verzehnfacht. Die Aktie verliert 1,2 Prozent, war aber am Montag vor der Veröffentlichung der Zahlen schon um 8 Prozent abgesackt.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 54.137,64 +0,3 +161,66 53.975,98 S&P-500 7.756,81 +0,1 +3,70 7.753,11 NASDAQ Comp 26.557,39 -0,2 -47,97 26.605,36 NASDAQ 100 29.604,28 -0,1 -17,53 29.621,80 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,22 -0,02 4,26 4,22 5 Jahre 4,38 -0,02 4,44 4,38 10 Jahre 4,68 -0,02 4,74 4,68 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr EUR/USD 1,1542 0,0 0,0000 1,1542 1,1550 EUR/JPY 183,78 -0,0 -0,0800 183,86 183,6200 EUR/CHF 0,9352 0,0 0,0000 0,9352 0,9342 EUR/GBP 0,8548 +0,0 0,0001 0,8547 0,8541 USD/JPY 159,22 -0,1 -0,0800 159,3 158,9400 GBP/USD 1,35 -0,0 -0,0003 1,3503 1,3519 USD/CNY 6,745 0,0 -0,0002 6,7452 6,7452 USD/CNH 6,7457 -0,0 -0,0005 6,7462 6,7460 AUS/USD 0,7064 +0,2 0,0012 0,7052 0,7064 Bitcoin/USD 64.042,74 -0,1 -69,58 64.112,32 64.528,77 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 81,86 -0,3 -0,27 82,13 Brent/ICE 87,12 -0,7 -0,60 87,72 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.394,23 +0,1 5,73 4.388,50 Silber 64,72 -1,5 -1,02 65,74 Platin 1.749,26 -0,2 -3,74 1.753,00 (Angaben ohne Gewähr) ===

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August 11, 2026 09:43 ET (13:43 GMT)

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