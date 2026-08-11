Folgende Geschaefte in der ISIN IE000DT6MXXX, Wertpapier-Name: X.IEX.GL.HY CBE 1CDLA, wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
IE000DT6MXXX 11.08.2026 09:05:26 6.528 7,58 EUR
IE000DT6MXXX 11.08.2026 09:05:26 7.376 7,66 EUR
IE000DT6MXXX 11.08.2026 09:05:40 6.528 7,58 EUR
IE000DT6MXXX 11.08.2026 09:05:40 7.376 7,66 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
IE000DT6MXXX 11.08.2026 09:05:26 6.528 7,58 EUR
IE000DT6MXXX 11.08.2026 09:05:26 7.376 7,66 EUR
IE000DT6MXXX 11.08.2026 09:05:40 6.528 7,58 EUR
IE000DT6MXXX 11.08.2026 09:05:40 7.376 7,66 EUR
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