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Dow Jones News
11.08.2026 16:21 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. August (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. August (vorläufige Fassung) 

=== 
  06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK) 
*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 1H 
     (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 
*** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK) 
  07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 
     (11:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q 
     (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q 
*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:30 PK) 
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H (08:00 PK) 
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H (11:00 PK) 
  07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H 
  07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q 
  07:50 DE/Medios AG, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli 
     PROGNOSE:   +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     vorläufig:  +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:    -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:   +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     vorläufig:  +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:    -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm 
  08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q 
*** 10:00 IT/Verbraucherpreise Juli 
  10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum 
     Ölmarkt August 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli 
     PROGNOSE:   +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj 
     zuvor:    -0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj 
     Verbraucherpreise Kernrate 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj 
     zuvor:     0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj 
*** 14:30 US/Realeinkommen Juli 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) 
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q 
  19:00 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q 
*** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q 
 
***   - AT/Opec-Monatsbericht 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

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August 11, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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