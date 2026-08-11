BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios übernimmt 74 Prozent an Caesar & Loretz GmbH (Caelo). Dieser ist laut einer Mitteilung von Dienstag ein führender Anbieter pharmazeutischer Wirk-, Hilfs- und Rohstoffe für Apotheken, Kliniken und industrielle Kunden in Deutschland.

Im laufenden Jahr erwarte Caelo einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro, hieß es weiter. Der kreditfinanzierte Kaufpreis sei abhängig von der künftigen Performance von Caelo und bewege sich im oberen einstelligen Millionenbereich. Caelo werde nach Vollzug der Transaktion vollkonsolidiert. Dieser stehe unter dem Vorbehalt der Erfüllung marktüblicher Vollzugsbedingungen und werde noch im vierten Quartal 2026 erwartet. Auf die Jahresprognose habe die Übernahme keine Auswirkungen.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Medios-Aktie legte in einer ersten Reaktion um ein Prozent zu./he/jha/