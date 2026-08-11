Haustiere spielen für immer mehr Menschen eine wichtige Rolle. Auch Tierversicherungen haben sich daher in den vergangenen Jahren weg entwickelt vom Nischenprodukt. Zahlen des GDV zeigen, wie sich das Angebot wandelt und warum die Produkte aktuell so gut laufen. Wer eine Katze oder einen Hund hat, ist in Deutschland in guter Gesellschaft. Im Jahr 2025 lebte in 43% aller Haushalte hierzulande mindestens ein Heimtier, wie eine repräsentative Erhebung zeigt, die das Marktforschungsinstitut Skopos für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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