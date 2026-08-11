Politische Entscheidungen, staatliche Milliardenprogramme und neue Gesetze bewegen ganze Branchen. Genau hier setzt Johann Werther mit seinem neuen Aktien-Report "Insider-Aktien aus dem Weißen Haus" an. Für seine Analyse hat der Börsenexperte die öffentlich gemeldeten Aktienkäufe US-amerikanischer Politiker genau unter die Lupe genommen. Er zeigt, welche Verbindungen zwischen politischen Entscheidungen und den ausgewählten Unternehmen bestehen - und prüft zugleich Geschäftsmodelle, Wachstumstreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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