Ein US-Anbieter industrieller Werkstoffe liefert derzeit genau die Signale, auf die Turnaround-Investoren gewartet haben. Nach Verlusten und sinkenden Margen zieht die operative Erholung spürbar an: Der Umsatz legt kräftig zu, das EBITDA vervielfacht sich und der Konzern kehrt in die Gewinnzone zurück. Die Wende nimmt damit Fahrt auf und könnte noch am Anfang stehen.In einem herausfordernden industriellen Marktumfeld zeichnet sich bei dem US-Konzern eine spürbare operative Stabilisierung ab. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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