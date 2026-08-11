Bitcoin Prognose für August 2026 nach dem Nein aus dem Senat und dem Sprung über 65.000 Dollar

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Bitcoin notiert am Montag bei rund 65.200 Dollar und liegt damit 3,7 Prozent über dem Stand der Vorwoche. Kurz davor scheiterte der Senat am CLARITY Act. Der Markt stieg trotzdem, und genau dieser Widerspruch macht die Bitcoin Prognose für den August so schwer lesbar. Am 12. August folgen die amerikanischen Inflationsdaten, die über die nächste Bewegung entscheiden könnten. Für Anleger stellt sich damit nur noch eine Frage. Trägt ein Wochenplus von 3,7 Prozent wirklich weit genug, oder liegt die eigentliche Rendite längst an einer anderen Stelle des Marktes?

Bitcoin Prognose zwischen gescheitertem Gesetz und frischen Zuflüssen

Der amerikanische Senat ging am Freitag in die Sommerpause, ohne das wichtigste Kryptogesetz des Jahres zu verabschieden. Laut CoinDesk kamen für den CLARITY Act nur 51 der erforderlichen 60 Stimmen zusammen, und ein neuer Anlauf ist frühestens am 14. September möglich. Der Markt stieg trotzdem, weil Analysten die Verzögerung längst eingepreist hatten. Die Bitcoin Prognose hängt damit gerade an Kapitalströmen und nicht an Nachrichten aus Washington.

Laut BTC-ECHO steht der Kurs bei 65.183 Dollar und liegt damit 0,20 Prozent höher als am Vortag. Über sieben Tage steht für BTC ein Plus von 3,40 Prozent, über 30 Tage bleiben davon 1,90 Prozent. Die Wirtschaft verlor im Juli 23.000 Stellen statt der erwarteten 80.000, was die Erwartung weiterer Zinsschritte gedämpft hat. Vom Allzeithoch bei 126.000 Dollar aus dem Oktober 2025 trennen den Kurs fast 50 Prozent.

Für die Bitcoin Prognose zählt nun der 12. August mit den Inflationsdaten für Juli. Ein weicher Wert stützt den Markt, ein harter bringt die Zone um 62.000 Dollar zurück ins Spiel. Selbst im freundlichen Fall werden aus 1.000 Dollar bei einer Verdopplung nur 2.000 Dollar. Bei 1,3 Billionen Dollar Marktwert braucht eine solche Bewegung Monate und enorme Summen an frischem Kapital. Genau deshalb wandert ein Teil des Geldes gerade zu Einstiegen, deren Preis der offene Markt bisher nicht gesetzt hat.

Pepeto und der Vorverkauf, den erfahrene Wallets gerade prüfen

Wer bei 1,3 Billionen Dollar Marktwert nach echtem Hebel sucht, findet ihn bei den großen Namen kaum noch. Genau an dieser Stelle steht ein Vorverkauf, der ohne einen einzigen Handelstag an einer Börse bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Das Kapital floss ausgerechnet in Wochen, in denen Angst den Ton im Markt bestimmte.

Pepeto ist ein Handelsplatz für Meme-Token, den ein ehemaliger Binance-Experte aufgebaut hat. Der Risk Scorer prüft Verträge und markiert versteckte Fallen, bevor ein Kauf überhaupt ausgeführt wird. Für jeden, der schon einmal in ein manipuliertes Projekt geraten ist, liegt genau dort der Unterschied zwischen einem kleinen Test und einem Totalverlust. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Blockchains, ohne dass dabei doppelte Gebühren anfallen.

Die Prüfgesellschaft SolidProof hat den gesamten Code kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf überhaupt für die erste Einzahlung geöffnet wurde. Diese Reihenfolge ist der Punkt, an dem viele Projekte scheitern, denn dort wird meist erst nach dem Einsammeln des Geldes geprüft. Auf der Website von Pepeto kostet ein Token derzeit 0,0000001887 Dollar. Die vorherige Stufe war schneller ausverkauft als geplant, und jede geschlossene Runde hebt den Preis für die nächste Welle an. Wer wartet, zahlt also in aller Regel mehr als der, der heute prüft.

Eine Notierung an Binance gilt als erwartet, und dieses eine Ereignis könnte den gesamten Unterschied ausmachen. Bei Bitcoin braucht eine Verdopplung Monate und Milliarden an frischem Kapital, das erst einmal in den Markt fließen muss. Bei einem Einstieg zum Vorverkaufspreis kann bereits der erste Handelstag nach der Notierung diese Rechnung erledigen. Genau diese Aussicht erklärt, warum sich die aktuelle Runde spürbar schneller füllt als die Runden davor.

Fazit

Die Bitcoin Prognose für August entscheidet sich an den Inflationsdaten und an der 65.000er-Marke. Selbst ein starker Monat bringt bei dieser Größe zweistellige Prozente und keine Vervielfachung des Einsatzes. Ein Vorverkauf bleibt immer ein Risiko, und eingesetzt werden sollte nur Kapital, dessen Verlust Sie tragen können. Pepeto steht dagegen noch vor der erwarteten Notierung und damit vor dem Ereignis, das den Preis neu setzt. Die laufende Runde füllt sich, während Sie lesen. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den niedrigsten Einstieg, der noch auf dem Tisch liegt, denn dieser Preis verschwindet an dem Tag, an dem der Handel startet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet das gescheiterte CLARITY Act für die Bitcoin Prognose?

Kurzfristig wenig. Der Markt hatte die Verzögerung eingepreist und legte trotzdem 3,7 Prozent zu. Für die Bitcoin Prognose zählen jetzt die Inflationsdaten am 12. August.

Was ist Pepeto und wo finde ich den Vorverkauf?

Pepeto ist ein Handelsplatz für Meme-Token mit Risk Scorer und Cross-Chain-Bridge und hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Der Code wurde von SolidProof geprüft. Den Vorverkauf finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.