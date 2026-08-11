Straubing (ots) -
Auf die Schnelle ist der Plan "vom Schiff auf die Schiene" nicht umsetzbar. Denn das Schienennetz der Bahn ist hoffnungslos überlastet und derzeit sind noch dazu die Kapazitäten durch viele Baustellen reduziert. Die vom Schiff transportierten Massengüter passen von jetzt auf gleich auch deshalb nicht auf die Schiene, weil Spezial-Ausrüstung und Personal fehlen. (...) Zum Leidwesen der Klimaschützer bleibt als Alternative jetzt nur der Lastwagenverkehr. Doch auch das ist eine Scheinlösung: Ein Binnenschiff transportiert zwischen 60 und 280 Lastwagen-Ladungen. Und außerdem fehlen 100.000 Lastwagenfahrer. (...) Man könnte auch sagen: nur Symbolpolitik.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6331531
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