FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag kaum verändert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1540 US-Dollar. Sie bewegte sich so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1540 (Montag: 1,1555) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8665 (0,8654) Euro.

An den Finanzmärkten schwindet die Geduld mit dem Verlauf der Verhandlungen für ein Ende des Iran-Kriegs und eine Öffnung der Straße von Hormus. Die Ölpreise gaben zwar im Tagesverlauf ihre anfänglichen Preisaufschläge wieder ab. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, dass die Signale der vergangene Tage darauf hindeuteten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Schließlich wurden bisher Hoffnungssignale immer wieder enttäuscht. Die Auswirkungen am Devisenmarkt hielten sich jedoch in Grenzen.

Im weiteren Handelsverlauf wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Der Markt wartet auf die US-Verbraucherpreisdaten für den Monat Juli, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Es wird ein leichter Rückgang der Inflationsrate auf 3,4 Prozent erwartet.

Zuletzt haben sich Spekulationen auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres abgeschwächt. Insbesondere durch den enttäuschenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung vom vergangenen Freitag hätten die Zinserwartungen einen Dämpfer erhalten, heißt es in einer Analyse der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85483 (0,85565) britische Pfund, 183,72 (183,31) japanische Yen und 0,9351 (0,9340) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.384 Dollar. Das waren rund 6 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he