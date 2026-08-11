Wien (www.anleihencheck.de) - Pimco setzt in seiner Income-Strategie derzeit stärker auf Qualität sowie Widerstandsfähigkeit und reduziert dafür klassische Unternehmensanleihen, so die Experten von "FONDS professionell"."Unser Engagement in Unternehmensanleihen liegt innerhalb dieser Strategie derzeit auf einem nahezu historischen Tiefstand", erkläre Group CIO Dan Ivascyn. Ausschlaggebend seien vor allem die sehr engen Credit Spreads. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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