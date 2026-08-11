Viermal im Jahr legen große Vermögensverwalter, Hedgefonds und Banken bei der US-Börsenaufsicht SEC offen, welche US-Aktien sie gekauft, aufgestockt oder reduziert haben. In den sogenannten 13F-Filings werden die Bewegungen des großen Kapitals sichtbar. Doch die Auswertung der umfangreichen Meldungen ist aufwendig. Mehrere Tausend Einzeltitel müssen verglichen und eingeordnet werden.Genau hier setzen die 13F-Berichte an. Golo T. Kirchhoff und Steffen Härtlein analysieren die Filings systematisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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