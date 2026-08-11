Die Jungheinrich-Vorzugsaktie musste seit dem Hoch im Februar bei knapp 40 € herbe Verluste hinnehmen. Seit dem Tief im Juni bei etwa 22,50 € geht es jedoch wieder aufwärts. Am Dienstag notiert sie aktuell bei 24,90 €. Damit stellt sich die Frage: Ist der Kurseinbruch wirtschaftlich gerechtfertigt oder bietet das aktuelle Niveau bereits wieder attraktive Einstiegschancen? Prognose angepasst Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen zum zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de