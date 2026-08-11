XRP steht weiter stark unter Druck und hat inzwischen mehrere wichtige Unterstützungen verloren. Jetzt wird sogar die Marke von 1 US$ getestet. Trotz einiger positiver Entwicklungen rund um Ripple bleibt das Chartbild damit vorerst schwach. XRP fällt auf 1 US$ zurück Bei XRP hat sich das Chartbild in den vergangenen Wochen immer weiter verschlechtert. Der Kurs ist inzwischen bis an die Marke von 1 US$ zurückgefallen und notiert damit so tief wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de