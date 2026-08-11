Ein norwegischer Entwickler hat ein Projekt veröffentlicht, das tief in die komplexe Struktur weltweiter Verkehrsdaten blickt. Das interaktive Ergebnis offenbart die Herausforderungen bei der fehlerfreien Kombination offener Datenquellen zu einem Gesamtbild. Das Projekt "World Train Map" kartografiert derzeit exakt 1.247 weltweite Zugrouten. Auf den ersten Blick wirkt die unter worldtrainmap.com abrufbare Plattform wie ein visuell ansprechender Reiseführer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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