In Videospielen wie Fortnite sind Konzentration und schnelle Entscheidungen gefragt. Da diese Fähigkeiten auch bei der Sicherung des Flugverkehrs zählen, rekrutiert die US-Regierung jetzt in der Gaming-Szene. Die Zahl der täglichen Flugverbindungen hat in den USA in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Laut der US-Luftfahrtbehörde FAA werden täglich rund 44.000 Flüge mit mehr als drei Millionen Passagier:innen abgewickelt. Dabei gibt es allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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