© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomJPMorgan sieht je nach Kerninflation mehrere Prozent Bewegungspotenzial beim S&P 500. Entscheidend sind Unterschiede, die auf den ersten Blick fast lächerlich klein wirken.Am Mittwoch könnte eine einzige Inflationszahl über den nächsten größeren Move an der Wall Street entscheiden. JPMorgan rechnet je nach Ausgang des US-Verbraucherpreisindex für Juli mit einer Spanne von minus 2,5 bis plus 2 Prozent beim S&P 500. Entscheidend ist dabei vor allem die Kerninflation, also die Preisentwicklung ohne Lebensmittel und Energie. Ökonomen erwarten laut Dow Jones, dass die Verbraucherpreise im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen sind. Im Jahresvergleich dürfte die Inflation bei 3,4 …
Enthaltene Werte: US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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