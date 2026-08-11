Mit dieser Auszeichnung werden die Führungsqualitäten, die weltweite Erfahrung und der Beitrag des Gründers und Vorstandsvorsitzenden der MultiBank-Gruppe zur Finanzdienstleistungsbranche gewürdigt.

Naser Taher, CEO der MultiBank Group, eines der weltweit größten und am strengsten regulierten Unternehmen für Finanzderivate, wurde in die Liste der "Top 100 CEOs 2026" von Forbes Middle East aufgenommen. Damit werden seine langjährige Führungsrolle und seine Leistungen für die globale Finanzdienstleistungsbranche gewürdigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260811858344/de/

Naser Taher has been named among Forbes Middle East's Top 100 CEOs 2026, recognising his longstanding leadership and achievements in the global financial services industry.

Auf der jährlich erscheinenden Liste "Forbes Middle East Top 100 CEOs" werden herausragende Führungskräfte aus der Wirtschaft gewürdigt, die die Unternehmenslandschaft der Region prägen und Organisationen von beträchtlicher Größe, mit großem Einfluss und weitreichender Wirkung leiten. Dort finden sich Führungskräfte aus den wichtigsten Branchen des Nahen Ostens und geehrt werden deren Führungsqualitäten sowie die Leistung und Entwicklung der von ihnen geleiteten Organisationen.

Taher's Auszeichnung spiegelt seine mehr als 37-jährige Karriere im globalen Finanz- und Wirtschaftssektor wider. Im Jahr 2005 gründete er die MultiBank Group in Kalifornien und hat seitdem deren Wachstum zu einem globalen Finanzinstitut begleitet, das in 100 Ländern vertreten ist, mehr als zwei Millionen institutionelle und Privatkunden betreut und täglich Handelsvolumina von über $35 Milliarden verzeichnet.

Unter seiner Führung hat die MultiBank Group zudem eine umfassende internationale Präsenz im Hinblick auf Regulierung aufgebaut. Sie verfügt über Lizenzen von mehr als 18 Finanzaufsichtsbehörden auf fünf Kontinenten. Die Gruppe bietet Brokerage und Vermögensverwaltung für ein breites Spektrum an Finanzprodukten an, darunter Devisen, Edelmetalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und digitale Vermögenswerte.

Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, äußerte sich zu dieser Auszeichnung wie folgt:"Es ist eine Ehre, von Forbes Middle East zu den 100 besten CEOs der Region gezählt zu werden. Diese Anerkennung spiegelt den Weg wider, den wir bei der MultiBank Group in den letzten zwei Jahrzehnten zurückgelegt haben, und vor allem das Engagement unserer Teams auf der ganzen Welt. Von Anfang an war es unser Ziel, ein globales Finanzinstitut aufzubauen, das auf strenger Regulierung, Innovation und Vertrauen basiert. Während wir unsere internationale Präsenz und unsere Kompetenzen weiter ausbauen, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, neue Maßstäbe für die Finanzdienstleistungsbranche zu setzen und unseren Kunden und Partnern weltweit langfristigen Mehrwert zu bieten."

Seine Karriere hat jedoch noch mehr Facetten. Zu seinen Erfolgen zählt unter anderem, dass Taher 2005 zum Leiter der Entwicklungsprojekte der irischen Börse, 2008 zum Vice President des chinesischen Banken- und Unternehmerverbands, 2013 zum ehrenamtlichen Chef-Finanzberater der chinesischen Regierung von Tianjin und 2016 zum Senior Advisor der chinesischen Zentralfinanzbehörde ernannt wurde.

Die Auszeichnung durch "Forbes Middle East" erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die MultiBank Group ihre internationale Präsenz weiter ausbaut und ihre Kompetenzen auf den traditionellen und digitalen Finanzmärkten stärkt ganz im Sinne der langfristigen Vision von Naser Taher, die Gruppe unter den weltweit führenden Finanzinstituten zu positionieren.

ÜBER die MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group, die 2005 in Kalifornien, USA, gegründet wurde, ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, betreut über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern und verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von über $35 Milliarden. Die Gruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die strikte Einhaltung regulatorischer Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet eine breite Palette an Brokerage-Dienstleistungen und Lösungen für Vermögensverwaltung an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 18 der weltweit renommiertesten Finanzaufsichtsbehörden reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 1000:1 für eine vielfältige Produktpalette, darunter Devisen, Edelmetalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 80 Finanzauszeichnungen erhalten, die ihre herausragenden Leistungen im Handel und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften würdigen. Weitere Informationen finden Sie unter: MultiBank Group.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260811858344/de/

Contacts:

Nikolas Neofytou

Head of Direct Buys

nikolas.neofytou@multibankfx.com