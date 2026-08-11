PrismaLife wird Anfang 2027 mit einem eigenen Altersvorsorgedepot in den Markt der geförderten privaten Altersvorsorge einsteigen. CEO Stefan Opel erläutert exklusiv im AssCompact Interview, warum das neue Modell zur Unternehmensstrategie passt, weshalb Beratung aus seiner Sicht wichtiger denn je wird und wie sich der Wettbewerb verändern dürfte. Interview mit Stefan Opel, CEO der PrismaLife AGHerr Opel, Sie stehen seit einigen Monaten an der Spitze der PrismaLife. Wie fällt Ihre erste Zwischenbilanz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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