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Die Bitcoin ETFs sammelten in der ersten Augustwoche 853,54 Millionen Dollar ein und lieferten damit die stärkste Woche seit dem 17. April. BTC notiert am 10. August bei rund 65.200 Dollar und liegt trotzdem noch etwa 49 Prozent unter dem Hoch vom Oktober 2025. Eine Woche zuvor flossen aus denselben Fonds noch 61,53 Millionen Dollar ab. Der Umschwung kam nach einem schwachen US-Arbeitsmarktbericht und einem Angriff auf eine bekannte Wallet-Software. Die Bitcoin Prognose für den Rest des Monats hängt jetzt an einer einzigen Marke, die den Kurs seit Wochen aufhält.

Bitcoin Prognose nach 853 Millionen Dollar Zuflüssen in einer Woche

Die US-Spot-ETFs auf Bitcoin verzeichneten an allen fünf Handelstagen der Woche vom 3. bis 7. August Zuflüsse. BlackRocks IBIT lieferte allein 693,5 Millionen Dollar und damit über 80 Prozent der Wochensumme, gefolgt von Fidelitys FBTC mit 116,5 Millionen. Laut Bloomberg fiel diese Serie mit einem Angriff auf eine bekannte Hardware-Wallet zusammen, der vielen Anlegern die Risiken der eigenen Verwahrung vor Augen führte.

Der zweite Treiber kam aus der Realwirtschaft. Die US-Wirtschaft verlor im Juli 23.000 Stellen, während Analysten mit einem Plus von über 85.000 gerechnet hatten. Dieser Bericht drückte die Erwartung weiterer Zinserhöhungen aus dem Markt und öffnete die Tür für Risikoanlagen, wie Benzinga berichtet. BTC gewann seither 0,6 Prozent und handelt bei etwa 65.198 Dollar.

Trotzdem kommt der Kurs nicht weiter. Zwischen 65.500 und 67.000 Dollar sitzt ein Angebotsblock, der jede Erholung seit Wochen stoppt. Die 50-Tage-Linie stützt bei 64.702 Dollar, darunter warten 63.717 und 62.101 Dollar. Oberhalb der Zone wären 68.000 und danach 70.000 Dollar erreichbar, also rund sieben Prozent mehr. Genau hier stößt jede Prognose für Bitcoin an ihre Grenze, denn ein Wert dieser Größe bewegt sich in Prozentpunkten und nicht mehr in Vielfachen. Wer Vielfache sucht, schaut dorthin, wo noch kein Börsenpreis existiert.

Warum die Bitcoin Prognose in Prozent rechnet und Pepeto in Vielfachen

Pepeto sammelte weiter Kapital ein, während Bitcoin sein tiefstes Niveau seit Monaten testete. Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar erreicht, und dieses Geld kam in Wochen herein, in denen die Angst am Markt so hoch stand wie selten zuvor. Die erwartete Binance-Notierung steht vor jeder einzelnen Wallet, und genau dort endet der Vorverkaufspreis und ein Börsenpreis schreibt eine neue Zahl.

Ein Risikoprüfer markiert gefährliche Verträge, bevor ein Handel überhaupt ausgeführt wird, und genau dieses Werkzeug fehlt fast allen Meme-Projekten. Daneben läuft eine Brücke, die Übertragungen zwischen getrennten Netzwerken ohne Kosten abwickelt. Beides ist bereits über Pepeto erreichbar und nicht erst für später angekündigt. Getragen wird Pepeto von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der das Modell schon einmal bis zu einer Bewertung von 11 Milliarden Dollar getragen hat.

Dasselbe Gesamtangebot von 420 Billionen Token trägt diesmal Werkzeuge, die das Original nie ausgeliefert hat. Bevor überhaupt der erste Käufer eingestiegen ist, lag der vollständige Vertragscode bei SolidProof auf dem Prüfstand, und genau diese Freigabe fehlt den meisten Projekten, die im selben Zeitraum an den Start gehen. Wer den Kurs von Bitcoin verfolgt, weiß, dass der Zeitpunkt über die Rendite entscheidet. Wer heute einsteigt, tut das zum festen Vorverkaufspreis, und erst die Notierung entscheidet, wie groß der Abstand nach oben ausfällt.

Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,0000001887 Dollar und bleibt fest, solange die Stufe läuft. Die Notierung ist der Moment, an dem sich frühe Einstiege von späten trennen. Ein Zufluss von mehr als 10 Millionen Dollar in großer Marktangst ist kein beiläufiges Interesse. Solche funktionierende Technik vor der Notierung hat die Geschichte des ursprünglichen PEPE erst möglich gemacht, nur tragen diesmal geprüfte Werkzeuge das Ergebnis statt reiner Stimmung. Stufenanzeige und Brücke laufen auf der Seite des Projekts bereits heute.

Fazit

Bitcoin hat kleine Einstiege in Vermögen verwandelt, obwohl damals kein Produkt hinter dem Coin stand. Die frühen Wallets hatten keinen Fahrplan, keine Prüfung durch SolidProof und keine Börse hinter ihrer Position. Pepeto bringt alle drei Punkte mit, und was ohne Werkzeuge 11 Milliarden Dollar erreicht hat, ist logisch weniger als das, was mit Werkzeugen möglich sein könnte. Ein Totalverlust bleibt bei jedem Vorverkauf möglich, doch die erwartete Notierung rückt näher und der Einstieg läuft weiter auf der offiziellen Pepeto-Website. Jede Bitcoin Prognose beschreibt Prozente, während hier der Einstiegspreis selbst zur Debatte steht. Diese Debatte endet am ersten Handelstag.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche Marken sind bei BTC im August 2026 entscheidend?

BTC handelt bei rund 65.200 Dollar und muss die Zone zwischen 66.250 und 67.000 Dollar überwinden, um 68.000 Dollar anzusteuern. Nach unten stützen 64.702 und 63.717 Dollar.

Warum fällt Pepeto neben Bitcoin auf?

Pepeto hat im Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und wurde von SolidProof geprüft. Eingestiegen wird über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com, wo jede Stufe den Einstiegspreis anhebt.