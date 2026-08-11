Der S&P 500 steht nahe seiner Rekordhochs, doch an den Aktienmärkten prallen derzeit zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Während große Wall-Street-Häuser ihre Prognosen anheben und die starken Fundamentaldaten als Argument für weitere Kursgewinne sehen, bleiben viele Anleger überraschend skeptisch. Gleichzeitig senden mehrere Sentiment- und Optionsindikatoren Warnsignale. Die entscheidende Frage lautet daher: Haben die bullischen Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de