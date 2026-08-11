Europas Gasmarkt bleibt angespannt. Analysten halten im Extremfall Preise von bis zu 210 Euro je Megawattstunde für möglich. Verbraucher, aber auch deutsche Aktien betroffen. Europas Gasmarkt bleibt ein Risikofaktor für den kommenden Winter. Die Preise liegen bereits deutlich über dem Niveau vom Jahresende 2025, und eine schnelle Entspannung ist keineswegs sicher. Besonders kritisch wird es, wenn die Störungen rund um die Straße von Hormus anhalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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