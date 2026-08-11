Wer sich ein neues Smartphone aussucht, sollte nicht nur auf gute Hardware achten. Ebenso wichtig ist, wie lange Android-Geräte und iPhones Updates erhalten. Wie lange unterstützen die Hersteller ihre Smartphones? Normalerweise dreht sich beim Kauf von neuen Smartphones alles um die Hardware-Spezifikationen. Welches Gerät hat die beste Kamera? Welcher Akku hält im Alltag am längsten durch? Viele Smartphone-Nutzer:innen vergessen aber ein wichtiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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