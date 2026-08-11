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SanDisk nach dem Crash: Jetzt die große Einstiegschance?

SanDisk nach dem Crash: Jetzt die große Einstiegschance? Die Aktie des Flash-Speicher-Spezialisten hat nach ihrer spektakulären Rückkehr an die Nasdaq eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich. Operativ profitiert SanDisk von steigender Nachfrage nach SSDs, NAND-Flash und leistungsfähigen Speicherlösungen für Rechenzentren - und damit indirekt auch vom weltweiten KI-Boom. Gleichzeitig bleibt das Geschäft hochzyklisch: Speicherpreise, Kapazitätsausbau und Margen können sich innerhalb weniger Quartale deutlich verändern. Genau diese Mischung aus starkem strukturellem Wachstum und hoher Schwankungsanfälligkeit macht die Aktie derzeit besonders spannend.

Nach der deutlichen Korrektur rückt nun die entscheidende Frage in den Mittelpunkt: Ist der Rücksetzer bereits eine attraktive Einstiegschance oder ist die Bewertung trotz Kurshalbierung noch immer ambitioniert? Im ausführlichen Check blicken wir auf die Geschichte und Neuausrichtung von SanDisk nach der Abspaltung von Western Digital, analysieren die aktuellen Bilanzdaten, Wachstumstreiber rund um KI und Rechenzentren sowie die Risiken des NAND-Marktes. Abschließend steht das Chartbild im Fokus - und damit die Frage, ob sich nach dem kräftigen Absturz bereits erste technische Chancen für Anleger eröffnen.

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