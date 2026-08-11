© Foto: wO-ChatGPTEigentlich sollte Trump vor den Zwischenwahlen (Midterms) politische Minenfelder meiden. Doch plötzlich tritt er in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Oder steckt doch Kalkül dahinter?Der Plan der Republikaner für die US-Zwischenwahlen steht seit Monaten fest: Donald Trump sollte seiner Partei zum Sieg helfen, ohne selbst zum beherrschenden Thema des Wahlkampfs zu werden. Wirtschaft, Steuersenkungen und der Kampf gegen hohe Preise sollten im Vordergrund stehen. Kontroverse Themen, bei denen die Regierung Gefahr läuft, Wechselwähler zu verschrecken, sollten dagegen möglichst aus den Schlagzeilen verschwinden. Doch gut zweieinhalb Monate vor den Midterms am 3. November scheint ausgerechnet …
Enthaltene Werte: US4642874XXX,US12573H2XXX,XD0009982XXX,190130699,IE00BD8PGXXX,IE00BGR7LXXXDen vollständigen Artikel lesen
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