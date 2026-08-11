Bitcoin Kurs am 10. August über 65.000 Dollar nach 853 Millionen Dollar Zufluss

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Der Bitcoin Kurs notiert am 10. August bei rund 65.150 Dollar und liegt damit drei Prozent über dem Stand der Vorwoche. In der Woche bis zum 7. August flossen 853,54 Millionen Dollar netto in die US-Fonds, und das ist die stärkste Woche seit Mitte April. Allein IBIT von BlackRock zog davon 693 Millionen Dollar an. Seit Jahresbeginn stehen die Fonds trotzdem mit rund 4,5 Milliarden Dollar im Minus. Reicht eine einzelne starke Woche, um den Bitcoin Kurs zu drehen? Die Antwort hängt an einem Termin am Mittwoch.

Bitcoin Kurs heute, BTC zwischen Rekordwoche und 4,5 Milliarden Dollar Minus

Die Zuflüsse stammen laut CoinDesk aus Daten von SoSoValue und markieren die stärkste Woche seit Mitte April. Das deutet darauf hin, dass institutionelle Käufer nach dem schweren Verkaufsdruck des ersten Halbjahres vorsichtig zurückkehren. Der Bitcoin Kurs hielt sich Anfang der Woche bei rund 64.000 Dollar und stieg danach über 65.000 Dollar.

Laut CoinGecko liegt die Bewertung bei etwa 1,31 Billionen Dollar, mit einem Plus von 0,2 Prozent an einem Tag und drei Prozent in sieben Tagen. Zum Allzeithoch von 126.080 Dollar fehlen weiterhin rund 48 Prozent. In den ersten sechs Monaten verlor der Bitcoin Kurs 33 Prozent und rutschte Ende Juni unter 60.000 Dollar. Zwischen April und Oktober 2025 stieg der Kurs dagegen von rund 75.000 auf 126.000 Dollar, und die Wochenzuflüsse lagen mehrfach über einer Milliarde Dollar.

Für eine echte Rally braucht es deshalb keine einzelne gute Woche, sondern eine ganze Serie davon. Der nächste Prüfstein sind die US-Verbraucherpreise am 12. August, die sowohl die Zuflüsse als auch die Richtung beeinflussen können. Gleichzeitig zeigt die Rechnung, wie viel Kapital eine Bewertung dieser Größe überhaupt bewegen muss. Genau deshalb suchen viele Anleger parallel nach Einstiegen, bei denen ein Handelsplatz den Preis noch gar nicht festgelegt hat.

Pepeto stellt Risikoprüfer und Handelswerkzeuge vor der Notierung bereit

Der Meme-Markt bestraft jeden, der auf eine Bestätigung wartet, bevor er handelt. Preise verschieben sich in Stunden statt in Tagen, und die Wallets mit Gewinn waren meist vor dem klaren Signal dabei. Wer auf ein klares Signal wartet, ist meist erst dabei, wenn die Bewegung schon gelaufen ist. Pepeto wurde von einem ehemaligen Binance-Experten gebaut, um Käufern im Vorverkauf genau diesen Vorsprung zu geben.

Der Risikoprüfer steht dabei an erster Stelle, weil er die Sicherheit eines Vertrags kontrolliert, bevor ein Handel bestätigt wird. Unsichere Verträge werden markiert, bevor Kapital sie überhaupt berührt. Die Cross-Chain-Brücke verbindet Wallets auf verschiedenen Netzwerken über eine einzige Oberfläche, sodass Bestände nicht auf einer Kette festhängen. PepetoSwap wickelt Aufträge über die unterstützten Paare ab. Ein Preisbeobachter liefert laufende Daten zu jeder gelisteten Adresse. Alle Werkzeuge liegen in einem einzigen Bereich mit klar benannten Abschnitten und direktem Zugang.

Der Weg von der Recherche bis zur Ausführung bleibt damit kurz, ohne Umwege und ohne Suche nach versteckten Funktionen. Große Adressen und kleinere Käufer haben ihre Positionen zuletzt bei jeder gefüllten Stufe ausgebaut. Die Daten erzählen diese Geschichte deutlicher als jede Ankündigung, denn der Vorverkauf hat inzwischen mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Die Prüfung durch SolidProof umfasste den kompletten Code und wurde abgeschlossen, bevor Kapital in den Vorverkauf floss, sodass jede Position auf einer belegten Sicherheitsgrundlage steht.

Der Einstieg liegt bei 0,0000001887 Dollar und steht laut Projektangaben weiterhin offen, während die erwartete Binance-Notierung näher rückt. Ein Vorverkaufspreis und ein Börsenpreis sind zwei verschiedene Zahlen, und der Tag der Notierung entscheidet über den Abstand. Wer heute rechnet, vergleicht diesen Abstand mit dem, was ein Markt von 1,31 Billionen Dollar in derselben Zeit liefern kann. Ein Totalverlust bleibt in einem Vorverkauf jederzeit möglich.

Fazit

Der Bitcoin Kurs arbeitet sich durch eine Erholung, die noch Wochen bis zur Bestätigung braucht, und die Wallets an der Seitenlinie verlieren ihre Gründe zu warten. Der Pepeto Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und verbindet einen Risikoprüfer mit einer Cross-Chain-Brücke und einer erwarteten Binance-Notierung. Die Position von heute existiert nächste Woche womöglich nicht mehr, weil sich die Stufen füllen. Das Risiko eines Totalverlusts gehört zu jedem Vorverkauf. Frühe Käufer trafen in jedem Zyklus dieselbe Entscheidung, und diese Entscheidung hieß heute handeln statt morgen zurückzukommen, weil der Abstand zum Börsenpreis heute am größten ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der Bitcoin Kurs im August 2026?

Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 65.150 Dollar und damit drei Prozent über der Vorwoche. Entscheidend sind der Inflationsbericht am 12. August und weitere Milliardenzuflüsse der Fonds.

Was bietet Pepeto Käufern im Vorverkauf?

Pepeto bietet einen Risikoprüfer, eine Cross-Chain-Brücke und die Börse PepetoSwap, geprüft durch einen Audit von SolidProof. Der Vorverkauf läuft über pepetocoin.com, die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com.