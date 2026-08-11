Der Goldpreis behauptet sich nach seiner kräftigen August-Rally auf einem hohen Niveau. Am Dienstag bewegt sich das Edelmetall bei rund 4.380 US-Dollar je Feinunze, während die Aktienmärkte gleichzeitig nahe ihren Rekordständen notieren. Die Kombination aus geopolitischen Risiken, Inflationssorgen und Unsicherheit über die weitere US-Geldpolitik hält die Nachfrage nach Gold hoch.Gold hält sich bei 4.380 Dollar Der Goldpreis zeigt sich am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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