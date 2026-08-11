Berlin (ots) -Am 12. August erwartet Europa eine totale Sonnenfinsternis: WELT berichtet umfangreich über den ganzen Tag mit Experten im Studio und mit Reportern in Island, Spanien und den Alpen. Um 19 Uhr startet eine monothematische Sondersendung mit Livebildern aus elf Ländern.Um 12:00 Uhr ist Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt im Berliner WELT-Studio im Interview.Von 13:00 bis 21:00 Uhr sind im Studio die Experten Prof. Ulrich Walter, ehemaliger Astronaut, Physiker und "Spacetime"-Moderator, sowie der WELT-Wissensredakteur und studierte Physiker Louis Polczynski zu Gast.Während der Sondersendung gibt es Liveschalten zu den Reportern- Max Hermes auf Mallorca (Spanien)- Gerrit Schröder in Reykjavík (Island)- Mariella Sonntag im Zeiss Planetarium in Berlin- Philip Röttger in Wendelstein (in den Bayerischen Alpen)Zugeschaltet werden darüber hinaus Expertinnen und Experten des Göttinger Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, des Zeiss Großplanetariums in Berlin sowie des Potsdamer Leibnitz-Instituts für Astrophysik.Durch Livestreams aus Norwegen, San Francisco, Greenwich, Italien, Kanada und aus einem Iberia-Flugzeug können Zuschauer die Sonnenfinsternis an weiteren Orten miterleben. So maximiert WELT die Möglichkeit der Zuschauer, die Sonnenfinsternis zu sehen.Die totale Sonnenfinsternis 2026 - im Fernsehen auf WELT TV, im Livestream auf WELT.de (http://www.welt.de) sowie im Anschluss in Mediathek und SmartTV-App.Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEPhone: +49 30 2591 77608kritsanarat.khunkham@axelspringer.comAxel Springer SEAxel-Springer-Straße 6510888 Berlinwww.axelspringer.comOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6331574