Altasciences baut sein Netzwerk bioanalytischer Labore in Nordamerika erheblich aus und bekräftigt damit sein Engagement, Auftraggeber mit zusätzlichen Kapazitäten, fortschrittlicher Automatisierung und harmonisierten wissenschaftlichen Abläufen dabei zu unterstützen, die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen.

Die Erweiterung umfasst einen 4.000 Quadratfuß großen Anbau an das Labor des Unternehmens im Großraum Montréal, der voraussichtlich bis Ende des dritten Quartals 2026 vollständig betriebsbereit sein wird. Darüber hinaus plant das Unternehmen ein neues Speziallabor mit einer Fläche von 13.000 Quadratfuß in Harleysville, US-Bundesstaat Pennsylvania. Der Bau erfolgt in mehreren Phasen. Phase 1 soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

Mit diesen Investitionen baut Altasciences seine Kapazitäten erheblich aus, um die steigende Nachfrage nach Bioanalytik in späten klinischen Entwicklungsphasen zu decken. Zugleich profitieren Auftraggeber von größerer Flexibilität, Skalierbarkeit und Betriebsresilienz.

Die erweiterten Labore sind auf zunehmend komplexe Entwicklungsprogramme ausgelegt und schaffen Kapazitäten für größere Studien und höhere Probenvolumina. Modernste Geräte und fortschrittliche Laborautomatisierung kommen bei der Entwicklung und Validierung pharmakokinetischer und pharmakodynamischer Assays sowie bei der Probenanalyse in sämtlichen klinischen Phasen der Arzneimittelentwicklung zum Einsatz. Die zusätzlichen Kapazitäten und effizienteren Arbeitsabläufe verkürzen die Durchlaufzeiten. So erhalten Auftraggeber wichtige bioanalytische Daten schneller, können früher fundierte Entwicklungsentscheidungen treffen und ihre klinischen Programme zügiger voranbringen.

"Unsere Kunden bringen immer komplexere Moleküle in die Entwicklung. Entsprechend wächst der Bedarf an anspruchsvoller bioanalytischer Unterstützung", so Lynne Le Sauteur, Vice President, Laboratory Sciences, bei Altasciences. "Wir investieren frühzeitig, um auf diese Nachfrage vorbereitet zu sein. Dazu bauen wir Kapazitäten dort aus, wo Auftraggeber sie am dringendsten benötigen, und setzen modernste Geräte und Automatisierung ein, die Prozesse ohne Qualitätseinbußen beschleunigen."

Das Erweiterungsprojekt stärkt das nordamerikanische Bioanalytik-Netzwerk von Altasciences mit etablierten Laboren im Großraum Montréal (Québec, Kanada) sowie in Seattle und Columbia (US-Bundesstaaten Washington und Missouri). Zusammen bieten diese Standorte Auftraggebern bioanalytisches Know-how und Kapazitäten entlang des gesamten Arzneimittelentwicklungsprozesses von der nichtklinischen Forschung bis zur späten klinischen Entwicklung. Zugleich tragen die im Netzwerk verankerte Flexibilität, Skalierbarkeit und Geschäftskontinuität dazu bei, die Risiken globaler Studien zu reduzieren.

"Alle Altasciences-Labore basieren auf derselben harmonisierten wissenschaftlichen Plattform. Dadurch können Auftraggeber Programme flexibel standortübergreifend skalieren und erhalten zugleich konsistente, hochwertige Daten, auf die sie sich bei wichtigen Entwicklungsentscheidungen verlassen können", erklärt Lynne Le Sauteur.

Jedes Altasciences-Labor wird auf der Grundlage derselben validierten Qualitätssysteme, wissenschaftlichen Arbeitsabläufe, Geräteplattformen und betrieblichen Prozesse konzipiert und aufgebaut. Diese standortübergreifende Harmonisierung ermöglicht Auftraggebern, Kapazitäten im gesamten Netzwerk zu nutzen und Projekte nahtlos zwischen Laboren zu verlagern. Zugleich können sie sich uneingeschränkt auf die Integrität und Konsistenz ihrer bioanalytischen Daten verlassen.

"Bei dieser Investition geht es um weit mehr als zusätzliche Laborfläche", betont Robert Sabelli, Co-Chief Operating Officer bei Altasciences. "Wir bauen eines der am stärksten integrierten und am besten skalierbaren bioanalytischen Netzwerke der Branche auf. Klinische Programme werden größer, komplexer und zunehmend global. Auftraggeber brauchen deshalb einen Partner, der Kapazitäten schnell skalieren und zugleich an allen Standorten eine gleichbleibend hohe wissenschaftliche Qualität gewährleisten kann. Genau das leisten wir."

Die Investitionen stärken die integrierte Arzneimittelentwicklungsplattform von Altasciences und zeigen die Entschlossenheit des Unternehmens, weiterhin in Personal, Einrichtungen, Technologien, Automatisierung und wissenschaftliche Expertise zu investieren, damit Kunden die Arzneimittelentwicklung schneller und mit größerer Sicherheit vorantreiben können.

Über Altasciences

Altasciences ist ein Dienstleister für die Arzneimittelentwicklung mit dem Anspruch, die Arzneimittelentwicklung in frühen Phasen für Biotech-, Biopharma- und Pharmaunternehmen sicher und zügig voranzubringen. Altasciences verbindet die Kapazitäten und die Expertise einer großen CRO/CDMO mit der Flexibilität und dem individuellen Ansatz eines mittelständischen Partners und stellt integrierte Lösungen für nichtklinische, klinische und bioanalytische Dienstleistungen sowie Formulierungs- und Herstellungsdienstleistungen bereit. Durch gezielte Integration und echte Zusammenarbeit beseitigt das Unternehmen Hindernisse bei der Auswahl des Leitkandidaten bis hin zum klinischen Proof-of-Concept. So können Auftraggeber Zeit sparen, Komplexität reduzieren und fundierte, datengestützte Entscheidungen treffen, damit sich Investitionen früher auszahlen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und einem klaren Bekenntnis zu Qualität, Integrität und Partnerschaft unterstützt Altasciences seine Kunden dabei, wichtige Meilensteine schneller und mit größerer Sicherheit zu erreichen. Weitere Informationen über Altasciences finden Sie unter altasciences.com.

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