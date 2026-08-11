Der zurzeit zweitwichtigste US-Weltraumakteur glänzte nachbörslich mit neuen Aufträgen für 1 Mrd. $ sowie 234 Mio. $ Umsatz im Q2 (62 % mehr als vor einem Jahr). Die Aktie ging trotzdem im inoffiziellen Handel leicht südwärts. Denn der bereinigte Verlust war zu groß (- 0,08 statt - 0,06 $ je Aktie). Es zeigt sich außerdem leichtes Unbehagen für die vereinbarte Übernahme von IRIDIUM. Wenn sich parallel ein Kernvorhaben verzögerte (Entwicklung der Neutron-Rakete), entsteht die Frage, ob die Ablenkung vom soliden Kerngeschäft zu groß wird.



ROCKET LAB sieht sich optimistisch bereits als Betreiber eigener Satellitenkonstellationen und deutet an, auch Cloud-Kapazitäten in der Erdumlaufbahn zu schaffen. Vor allem wegen der Größe von IRIDIUM (Enterprise-Value 8 Mrd. $) im Vergleich zu 47 Mrd. $ Börsenwert von ROCKET LAB darf man die genehmigungspflichtige Transaktion kritisch sehen.



Der inoffizielle Kursrutsch nach dem Quartalstermin (insgesamt gestern fast - 11 %) wird heute im offiziellen Kauf korrigiert, trotzdem gilt aktuell - 1,9 %. Mit einem Kauf haben wir es zurzeit nicht eilig.



Helmut Gellermann



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