Der zurzeit zweitwichtigste US-Weltraumakteur glänzte nachbörslich mit neuen Aufträgen für 1 Mrd. $ sowie 234 Mio. $ Umsatz im Q2 (62 % mehr als vor einem Jahr). Die Aktie ging trotzdem im inoffiziellen Handel leicht südwärts. Denn der bereinigte Verlust war zu groß (- 0,08 statt - 0,06 $ je Aktie). Es zeigt sich außerdem leichtes Unbehagen für die vereinbarte Übernahme von IRIDIUM. Wenn sich parallel ein Kernvorhaben verzögerte (Entwicklung der Neutron-Rakete), entsteht die Frage, ob die Ablenkung vom soliden Kerngeschäft zu groß wird.
ROCKET LAB sieht sich optimistisch bereits als Betreiber eigener Satellitenkonstellationen und deutet an, auch Cloud-Kapazitäten in der Erdumlaufbahn zu schaffen. Vor allem wegen der Größe von IRIDIUM (Enterprise-Value 8 Mrd. $) im Vergleich zu 47 Mrd. $ Börsenwert von ROCKET LAB darf man die genehmigungspflichtige Transaktion kritisch sehen.
Der inoffizielle Kursrutsch nach dem Quartalstermin (insgesamt gestern fast - 11 %) wird heute im offiziellen Kauf korrigiert, trotzdem gilt aktuell - 1,9 %. Mit einem Kauf haben wir es zurzeit nicht eilig.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
ROCKET LAB sieht sich optimistisch bereits als Betreiber eigener Satellitenkonstellationen und deutet an, auch Cloud-Kapazitäten in der Erdumlaufbahn zu schaffen. Vor allem wegen der Größe von IRIDIUM (Enterprise-Value 8 Mrd. $) im Vergleich zu 47 Mrd. $ Börsenwert von ROCKET LAB darf man die genehmigungspflichtige Transaktion kritisch sehen.
Der inoffizielle Kursrutsch nach dem Quartalstermin (insgesamt gestern fast - 11 %) wird heute im offiziellen Kauf korrigiert, trotzdem gilt aktuell - 1,9 %. Mit einem Kauf haben wir es zurzeit nicht eilig.
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