JPMorgan ist das jüngste Wall-Street-Haus, das sein Jahresendziel für den S&P 500 anhebt. Grund: Der Großteil der Unternehmensergebnisse liegt inzwischen vor. Und die Zahlen scheinen einen zentralen Pfeiler der bullischen These zu bestätigen - nämlich dass die gewaltigen Investitionen der größten Technologiekonzerne in künstliche Intelligenz gerechtfertigt sind.Am Montag erklärte Dubravko Lakos-Bujas, globaler Leiter der Marktstrategie bei JPMorgan, dass der S&P 500 das Jahr bei 8.000 Punkten beenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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