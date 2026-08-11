DJ EU: Meta und Tiktok prüfen nach Ceuta-Krise Inhalte zu Grenzübertritten

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Social-Media-Giganten Meta Platforms und Tiktok haben sich zur Zusammenarbeit mit Faktencheckern bereit erklärt, um Falschinformationen im Zusammenhang mit Grenzübertritten anzugehen. Dies teilte EU-Technologiekommissarin Henna Virkkunen mit. Die Konzerne gehen diesen Schritt, nachdem es vor Kurzem zu einem Ansturm von Menschen auf die spanische Enklave Ceuta in Nordafrika kam.

Mehr als 70.000 Menschen gelangten Ende Juli nach Ceuta, einer an Marokko grenzenden Enklave mit weniger als 90.000 Einwohnern. Offizielle Stellen sind besorgt, dass irreführende Beiträge in den sozialen Medien den Ansturm angeheizt haben. Dabei kamen Dutzende Menschen zu Tode. Einige Beiträge behaupteten, dass diejenigen, die nach Ceuta oder Melilla - eine weitere spanische Stadt an der nordafrikanischen Küste - schwimmen, nicht zurückgeschickt werden könnten.

Virkkunen schrieb am Montagabend n einem Beitrag in den sozialen Medien, dass Tiktok Meta "Krisenprotokolle aktiviert" und einen sogenannten Kooperationsmechanismus mit Faktencheckern eingerichtet hätten.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission sagte am Dienstag, dass Faktencheck-Organisationen über diesen Kanal gefährliche Falschinformationen an Plattformen melden könnten und die Plattformen dann selbst weitere Maßnahmen ergreifen könnten.

Ein Meta-Sprecher sagte, das Unternehmen beobachte die Lage in Ceuta und entferne Inhalte, die gegen seine Richtlinien verstoßen - einschließlich solcher, die mit Schleuserdiensten in Verbindung stehen. Tiktok teilte mit, dass eine Taskforce eingerichtet wurde, die die Lage genau beobachte. Zudem gebe es strenge Regeln gegen Inhalte, die illegale Grenzübertritte und Schleuserkriminalität erleichtern oder fördern.

Virkkunen schrieb, sie habe mit dem spanischen Minister für digitale Transformation, Oscar Lopez, gesprochen, um die Situation zu erörtern und zu besprechen, "wie solche gefährlichen und illegalen Reisen und der tragische Verlust von Menschenleben verhindert werden können".

"Angesichts von Desinformationskampagnen und der Manipulation von Menschen in den sozialen Medien arbeiten wir koordiniert zusammen, um sicherzustellen, dass keine weiteren Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden", schrieb Spaniens Minister Lopez in einem Beitrag auf X.

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August 11, 2026 12:23 ET (16:23 GMT)

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