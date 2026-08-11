DJ MÄRKTE USA/Widersprüchliche Nachrichten zum Iran-Krieg bremsen Aktien

DOW JONES--Die US-Börsen tendieren am Dienstag im Verlauf knapp behauptet. Der Dow-Jones-Index gibt gegen Mittag (Ortszeit New York) 16 Punkte ab auf 53.960. Der S&P-500 verliert 0,1 Prozent, der Nasdaq-Composite sinkt um 0,4 Prozent. Zu den Entwicklungen im Iran-Krieg gibt es widersprüchliche Nachrichten. Zeitweise stützten Berichte, denen zufolge sich beide Seiten auf "eine Art von Arrangement" geeinigt haben. Und der Sender Al Jazeera meldete unter Berufung auf einen Sprecher des omanischen Außenministeriums, dass die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Wiederöffnung der Straße von Hormus Fortschritte gemacht hätten. Dann wieder hieß es, die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran seien ins Stocken geraten, nachdem die USA ein unter panamaischer Flagge fahrendes Schiff im Golf von Oman beschossen hätten, das versucht habe, die Blockade der US-Seestreitkräfte zu durchbrechen, mit der das Anlaufen iranischer Häfen verhindert werden soll. Die Ölpreise zeigen sich vor diesem Hintergrund volatil. Aktuell steigt der Preis für das Barrel Brentöl um 0,9 Prozent auf 88,52 Dollar.

Am Anleihemarkt fallen die Renditen derweil wieder zurück. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,69 Prozent. Der Dollar tendiert kaum verändert.

An Konjunkturdaten wurden nur die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Juli veröffentlicht. Sie fielen etwas besser aus als erwartet, setzen aber keine Akzente. Spannender dürfte es am Mittwoch und Donnerstag werden, wenn erst die Verbraucher- und dann die Erzeugerpreise veröffentlicht werden, von denen sich Anleger Aufschluss auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen. Die Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Fed im September waren nach den überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag gesunken.

Unternehmensseitig steht Intel weiter im Blick. Der Chipkonzern hat die am Montag angekündigte Kapitalerhöhung auf 20 Milliarden Dollar von zuvor 15 Milliarden Dollar aufgestockt. Die Aktie tendiert kaum verändert.

Nvidia legen um 0,4 Prozent zu. Das Unternehmen hat mit Wall-Street-Firmen KI-Finanzierungsvereinbarungen im Volumen von 500 Milliarden Dollar geschlossen. Damit sollen die Kunden des Chipkonzerns bei der Finanzierung der Kosten für Rechenleistung unterstützt werden.

Derweil ist der Medienkonzern des US-Präsidenten, Trump Media & Technology, noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im zweiten Quartal hat sich der Verlust verzehnfacht. Die Aktie verliert 0,5 Prozent, war aber am Montag vor der Veröffentlichung der Zahlen schon um 8 Prozent abgesackt.

Rocket Lab verbilligen sich nach Veröffentlichung durchwachsener Zahlen um 1,8 Prozent. Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen des Sportschuhherstellers On Holding aufgenommen, dessen Aktie um gut 19 Prozent absackt. Nach einer Ausblicksenkung fallen Hims & Hers um 3,4 Prozent.

Babcock & Wilcox machen nach Vorlage überraschend starker Geschäftszahlen einen Sprung um 5 Prozent nach oben. AC Immune verteuern sich um 15,4 Prozent. Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft die beschleunigte Zulassung eines Parkinson-Medikaments des schweizerischen Unternehmens.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 53.960,42 -0,0 -15,56 53.975,98 S&P-500 7.746,73 -0,1 -6,38 7.753,11 NASDAQ Comp 26.508,82 -0,4 -96,54 26.605,36 NASDAQ 100 29.555,90 -0,2 -65,91 29.621,80 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,23 -0,01 4,26 4,21 5 Jahre 4,39 -0,01 4,44 4,37 10 Jahre 4,69 -0,01 4,74 4,67 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr EUR/USD 1,1539 -0,0 -0,0003 1,1542 1,1550 EUR/JPY 183,75 -0,1 -0,1100 183,86 183,6200 EUR/CHF 0,9358 +0,1 0,0006 0,9352 0,9342 EUR/GBP 0,8542 -0,1 -0,0005 0,8547 0,8541 USD/JPY 159,23 -0,0 -0,0700 159,3 158,9400 GBP/USD 1,3505 +0,0 0,0002 1,3503 1,3519 USD/CNY 6,745 0,0 -0,0002 6,7452 6,7452 USD/CNH 6,7466 +0,0 0,0004 6,7462 6,7460 AUS/USD 0,7059 +0,1 0,0007 0,7052 0,7064 Bitcoin/USD 63.550,96 -0,9 -561,36 64.112,32 64.528,77 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,04 +1,1 0,91 82,13 Brent/ICE 88,52 +0,9 0,80 87,72 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.380,69 -0,2 -7,81 4.388,50 Silber 64,96 -1,2 -0,77 65,74 Platin 1.741,80 -0,6 -11,20 1.753,00 (Angaben ohne Gewähr) ===

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August 11, 2026 12:30 ET (16:30 GMT)

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