Ontario, Kanada (ots) -Von familienfreundlichen Außenbereichen über gemütliche Innenräume bis hin zu intelligenteren Aufbewahrungslösungen zeigt GARVEE, wie sich deutsche Haushalte auf den saisonalen Übergang vorbereiten können.Media OutReach Newswire - GARVEE, eine Lifestyle-Marke für Haus-, Garten- und Outdoor-Produkte, startet eine saisonale Rabattaktion mit 10 % Preisnachlass und stellt zugleich drei zentrale Wohntrends für Spätsommer und Frühherbst 2026 in Deutschland vor. Kundinnen und Kunden können den Rabattcode GARVEEDE10 bis zum 31. Dezember 2026 an der Kasse einlösen.Trend 1: Das Wohnzimmer im Freien - Entspannung und Familienzeit im GartenAuch im Spätsommer bleibt der Garten ein zentraler Ort des Familienlebens. Gartenschirme mit 360°-Drehfunktion und stufenloser Neigungsverstellung ermöglichen einen komfortablen Aufenthalt im Freien. In Kombination mit ergonomischen Möbeln wie Hängesesseln oder Schaukelstühlen wird die Terrasse zu einem ruhigen Rückzugsort.Auch für kleine Kinder findet das Vergnügen draußen statt: Robuste elektrische Kinderfahrzeuge - von geländegängigen Modellen bis hin zu sportlichen Elektroautos - sorgen auf Rasenflächen und Wegen für Fahrspaß. Gleichzeitig behalten Eltern über eine Funkfernbedienung jederzeit die Kontrolle.Trend 2: Gemütliche Innenräume und einladende Bereiche für GästeMit den sinkenden Temperaturen im Herbst verlagert sich das Leben wieder nach drinnen. Profi Siebträgermaschine bringen authentischen Café-Genuss in die Küche.Gleichzeitig gewinnt die flexible Bewirtung spontaner Gäste an Bedeutung. Um 360° drehbare Barhocker schaffen kommunikative Sitzbereiche, während platzsparende Klappstühle bei Bedarf schnell zusätzliche Sitzplätze bieten und anschließend unauffällig verstaut werden können.Trend 3: Mehr Ordnung und Komfort in Garage, Garten und AlltagDer Frühherbst ist die ideale Zeit für Wartungs- und Ordnungsarbeiten. Werkzeugkoffer mit Mobilen Werkzeugtafeln und Rollen sorgen für Übersicht in der Garage. Robuste, wetterbeständige Werkzeugkasten aus Aluminium bieten im Außenbereich zusätzlichen Schutz vor Diebstahl.Auch in der Tierhaltung und bei der barrierefreien Mobilität kommen praktische Lösungen zum Einsatz: Legenester aus verzinktem Stahl mit Fächern und automatischer Abrollfunktion schützen die Eier und erleichtern die Geflügelhaltung. Rutschfeste Rampen mit Reflektorstreifen ermöglichen Rollstühlen, Kinderwagen und Gartenwagen das sichere überwinden von Stufen und Kofferraumkanten.Über Garvee:GARVEE ist eine Lifestyle-Marke, die mit einem vielseitigen Sortiment an Produkten für Haus, Garten und Freizeit den Alltag komfortabler gestaltet. Das Unternehmen bietet langlebige, erschwingliche und familienfreundliche Lösungen, die jeden Bereich des Zuhauses in einen Ort zum Entspannen und Wohlfühlen verwandeln und den Alltag spürbar erleichtern.Pressekontakt:Cherry SmithSupport@garvee.comOriginal-Content von: Garvee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182558/6331582