Es sollte ein Investment mit Traumrendite werden. Stattdessen wurde es für Jens Lehmann zum Millionen-Poker um Hunderttausende Euro. Aktuell berichtet die Bildzeitung über den Fall. Doch wir haben exklusive Informationen. Der frühere Nationaltorhüter setzte 2020 offenbar 500.000 Euro auf eine Münchner Technologie-Firma. Eine Aktie sei ihm damals für lediglich einen Euro angeboten worden - obwohl ihr tatsächlicher Wert bei rund 6,50 Euro gelegen haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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