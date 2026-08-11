© Foto: Dall-EJPMorgan ist hinsichtlich der guten Unternehmensergebnisse äußert optimistisch und hebt das Kursziel des S&P 500 an. Ist das gerechtfertigt?JPMorgan hat sein sein Jahresendziel für den S&P 500 angehoben. Nachdem inzwischen der Großteil der Unternehmensergebnisse vorliegt und diese offenbar eine zentrale These der Bullen bestätigen, wird die Bank optimistischer. Am Montag erklärte Dubravko Lakos-Bujas, globaler Leiter der Marktstrategie bei JPMorgan, er erwarte, dass der S&P 500 das Jahr bei 8.000 Punkten beendet. Zuvor hatte sein Ziel bei 7.800 Punkten gelegen. Das neue Kursziel impliziert einen Anstieg von rund 3 Prozent gegenüber dem Schlussstand des marktbreiten Index vom Freitag bei …
Enthaltene Werte: US2605661XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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