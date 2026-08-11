Bitcoin Prognose heute nach 854 Millionen Dollar ETF-Zuflüssen und dem Sprung über 65.000 Dollar

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Bitcoin hat die vergangene Woche erstmals seit Ende Juli über der Marke von 65.000 Dollar abgeschlossen und notiert am Montag bei rund 65.200 Dollar. Gleichzeitig sammelten die US-Spot-ETFs 853,54 Millionen Dollar ein, so viel wie seit dem 17. April nicht mehr. Trotzdem liegt der Kurs nur wenige Prozent über dem Kapitulationstief vom 1. August bei 62.235 Dollar. Die Bitcoin Prognose hängt damit an einer einzigen Frage. Reicht institutionelles Geld für den Widerstand bei 65.800 Dollar, oder kauft die Wall Street gerade nur die Angst der Selbstverwahrer? Die Antwort entscheidet, wo Anleger diese Woche ihr Kapital platzieren.

Bitcoin Prognose zwischen ETF-Rekordwoche und dem Schock der Hardware-Wallets

Auf Sieben-Tage-Sicht steht ein Plus von rund vier Prozent, und seit vier Tagen hält der Kurs die Marke von 65.000 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt laut Fortune bei etwa 1,33 Billionen Dollar. Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 23.000 neuen Stellen im Juli haben die Erwartung auf Zinssenkungen verstärkt. Der nächste technische Widerstand wartet bei rund 65.800 Dollar.

Die eigentliche Bewegung kam aus den Fonds. In der Woche bis zum 7. August flossen den US-Spot-ETFs 853,54 Millionen Dollar zu, die stärkste Woche seit dem 17. April, wie Bitcoin.com berichtet. BlackRocks IBIT lieferte allein 693,5 Millionen Dollar und damit mehr als 80 Prozent der Summe.

Der Auslöser dürfte tiefer liegen als die Zinsfantasie. Am 30. Juli begannen Angreifer, Wallets zu leeren, deren Sicherheitsphrasen ein Coldcard-Gerät zu schwach erzeugt hatte. TRM Labs zählt rund 1.816 gestohlene Bitcoin im Wert von etwa 116 Millionen Dollar aus mehr als 5.200 Adressen. Drei Tage nach dem Angriff sprang die Nachfrage nach regulierten Fonds an, und fast das gesamte Geld landete in den beiden größten Produkten. Anleger zahlen also gerade einen Aufpreis dafür, dass jemand anderes die Verwahrung kontrolliert. Genau diese Kontrolle wird für kleinere Einstiege zur entscheidenden Frage, weil dort Sicherheit und Wachstumsspielraum bisher selten zusammenfallen.

Pepeto prüft jeden Vertrag, bevor Kapital hineinfließt

Der Coldcard-Fall zeigt, wie schnell Geld verschwindet, wenn niemand den Code vor dem Kauf kontrolliert. Wer den Vertrag erst nach dem Kauf liest, zahlt für diesen Fehler oft den vollen Einsatz. Bei Bitcoin lösen Anleger dieses Problem, indem sie Gebühren an einen Fonds zahlen, doch der Spielraum nach oben schrumpft mit jeder weiteren Billion Marktwert. Pepeto geht den anderen Weg und baut die Prüfung direkt in die eigene Plattform ein.

Der Risk Scorer von Pepeto prüft jeden Vertrag vor dem Kauf und sucht gezielt nach Rug Pulls und Liquiditätsfallen, die im letzten Bärenmarkt ganze Wallets ausgelöscht haben. Die Cross-Chain-Brücke bewegt Token kostenfrei zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, sodass beim Wechsel der Netzwerke kein Dollar verloren geht. Im Vorverkauf liegt damit ein Schutz, den die meisten Presales nie einbauen. Ein ehemaliger Binance-Experte verantwortet die Börsenseite des Projekts.

Vor dem Start des Vorverkaufs hat SolidProof den gesamten Code geprüft und jeden Vertrag verifiziert, sodass Käufer heute auf eine unabhängig kontrollierte Struktur zugreifen statt auf ein reines Versprechen. Der Einstieg liegt bei 0,0000001887 Dollar, eingesammelt wurde bisher mehr als 10 Millionen Dollar. Das Prüfergebnis liegt öffentlich vor und lässt sich jederzeit nachlesen. Bitcoin bewegt sich dagegen in einer Größenordnung, in der eine Verdopplung mehr als eine Billion Dollar an frischem Kapital verlangt.

Genau dieser Unterschied erklärt, warum Analysten bei Pepeto von möglichen 100x-Renditen sprechen, sobald das geplante Binance-Listing kommt. Wer heute zum Vorverkaufspreis kauft, hält genau die Position, aus der schon ein Bruchteil dieser Rechnung ein Vielfaches des Einsatzes machen könnte. Ob diese Rechnung aufgeht, entscheidet erst der Handelsstart, und ein Verlust des Einsatzes bleibt bei jedem Vorverkauf möglich. Sicher ist nur, dass der Preis der aktuellen Stufe nicht bis zum Listing bestehen bleibt.

Fazit zur Bitcoin Prognose

Die Bitcoin Prognose bleibt an institutionelles Geld gebunden, und 853,54 Millionen Dollar Zufluss zeigen, dass dieses Geld zurück ist. Für kleine Depots ändert das wenig, weil eine Verdopplung bei 1,33 Billionen Dollar Marktwert gewaltige Summen verlangt. Pepeto startet an einem Punkt, an dem dieselbe Kaufwelle prozentual ein Vielfaches bewegen kann. Risiken bleiben, denn kein Vorverkauf garantiert einen Handelsstart. Der Code ist geprüft, das Listing ist geplant, und der Preis der Stufe steigt weiter. Wer den Einstieg über die offizielle Pepeto-Website prüfen will, hat dafür nur so lange Zeit, wie diese Stufe offen bleibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der Bitcoin Kurs in dieser Woche?

Bitcoin notiert bei rund 65.200 Dollar und muss 65.800 Dollar überwinden, um die Erholung zu bestätigen. Gestützt wird der Kurs von 853,54 Millionen Dollar an ETF-Zuflüssen, unter 62.235 Dollar kippt das Bild.

Was ist Pepeto und wo läuft der Vorverkauf?

Pepeto ist eine Meme-Coin-Plattform mit eigener Handelsinfrastruktur, deren Verträge SolidProof geprüft hat. Der Vorverkauf läuft ausschließlich über pepetocoin.com, und die offizielle Pepeto-Website erreichen Sie unter pepetocoin.com.