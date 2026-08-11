Suha Jhaveri, Bill Warren und Jim Wassil stoßen zum Vorstand von ILiAD; Antony Blanc wird zum Chief Business Officer ernannt

Neue Mitglieder erweitern Expertise in der Impfstoffentwicklung und stärken die weltweite kommerzielle und strategische Führungsposition

ILiAD Biotechnologies, Inc. (ILiAD), ein Biotechnologieunternehmen im fortgeschrittenen klinischen Stadium, das sich auf die Prävention und Behandlung von durch Bordetella pertussis verursachten Erkrankungen konzentriert, gab heute die Ernennung von Jim Wassil, derzeit Chief Operating Officer bei Vaxcyte, Suha Jhaveri, ehemalige Strategic Advisor bei Cidara vor der Übernahme durch Merck, und Bill Warren, ehemaliger Global Head of Antigen Design bei Sanofi Vaccines, als unabhängige Mitglieder des Vorstands von ILiAD bekannt. Das Unternehmen verkündete zudem die Ernennung von Antony Blanc, ehemaliger VP, Head of Global Marketing und Global Strategic Pricing bei GSK Vaccines, zum Chief Business Officer.

"Unsere vor kurzem ernannten Kollegen vereinen einen außergewöhnliche Erfahrungsschatz in den Bereichen Impfstoffentwicklung, globale Kommerzialisierung und strategisches Wachstum", sagte Keith Rubin, MD, Gründer und Chief Executive Officer von ILiAD. "Beim Voranbringen von BPZE1 in die nächste entscheidende Phase des Wachstums von ILiAD werden die Erkenntnisse und die Leitung von Antony, Bill, Jim und Suha unschätzbaren Wert für den Erfolg unserer Mission haben, durch Bordetella pertussis verursachte Erkrankungen zu tilgen."

Vorstandsernennungen

Bill Warren PhD, bietet Jahrzehnte lange Führungserfahrung, unter anderem bei Sanofi Vaccines, wo er Teams bei der Entwicklung von Präzisions-Antigen-Strategien und der Integration aufkommender Technologien in die Impfstoffentwicklung leitete. Zuvor war Dr. Warren der CEO und Mitgründer von VaxDesign, einem Unternehmen für Impfstofftechnologie, das 2010 von Sanofi übernommen wurde.

Jim Wassil MS MBA, hat umfangreiche Erfahrungen in Impfstoffentwicklung, Programmleitung und operativer Ausführung in verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Bei Vaxcyte spielte er eine wichtige Rolle bei der Förderung von Impfstoffprogrammen der nächsten Generation, die auf die Deckung eines großen ungedeckten medizinischen Bedarfs abzielten. Vor seiner Zeit bei Vaxcyte hatte Hr. Wassil Führungspositionen in den Impfstofforganisationen bei Pfizer, Novartiss und Merck inne, wo er die Entwicklung und Kommerzialisierung verschiedener Impfstoffe zur Verhinderung von Infektionskrankheiten vorantrieb.

Suha Jhaveri MS MBA hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Biotechnologieindustrie, darunter leitende Rollen in den Bereichen Kommerzialisierung, Geschäftsentwicklung und Unternehmensstrategie. Zuletzt war sie kaufmännische Beraterin und unterstützte die Entwicklung des Phase-2- und Phase-3-Influenzaprogramms von Cidara. Davor hatte sie Führungspositionen bei Leyden Labs und VIR Biotechnology inne, wo sie die Kommerzialisierung innovativer Therapeutika und Impfstoffe leitete. Früher in ihrer Karriere hatte sie Führungspositionen bei Genentech und Chiron/Novartis inne und war Mitgründerin eines Unternehmens für Medizinprodukte, das später von Philips übernommen wurde.

Ernennung zum Chief Business Officer

Antony Blanc PhD, der vor kurzem zum Chief Business Officer ernannt wurde, ist eine erfahrene Führungskraft im Bereich der Biopharmazeutika mit umfangreichen Kenntnissen in Unternehmensstrategie, Impfstoffentwicklung und -kommerzialisierung, Geschäftsentwicklung und Partnerschaften. Bevor er zu ILiAD kam war Dr. Blanc Chief Business und Commercial Officer bei CureVac und hatte verschiedene globale kommerzielle Führungspositionen bei GSK Vaccines und im europäischen Biotech-Bereich von McKinsey inne. Er hat eine überzeugende Erfolgsbilanz in der Entwicklung und Ausführung von Wachstumsstrategien in Organisationen im klinischen Stadium und kommerziellen Organisationen vorzuweisen und wird bei ILiAD die Geschäftsentwicklung, kommerzielle Initiativen und Initiativen für langfristige Wertschöpfung beaufsichtigen.

"ILiAD hat mit BPZE1 eine überzeugende Plattform aufgebaut, die das Potenzial hat, die Keuchhustenimpfung neu zu definieren und einen wesentlichen Nutzen für die öffentliche Gesundheit zu bieten", sagte Dr. Blanc. "Ich freue mich, in diesem entscheidenden Moment zum Team zu stoßen und zu helfen, das strategische Wachstum des Unternehmens auf seinem Weg zum Spätstadium der Entwicklung und darüber hinaus zu leiten."

Über ILiAD Biotechnologies

ILiAD Biotechnologies http://www.iliadbio.com ist ein privat geführtes Biotechnologieunternehmen im fortgeschrittenen klinischen Stadium, das sich der Prävention und Behandlung von durch Bordetella pertussis verursachten Erkrankungen beim Menschen widmet. Das Unternehmen entwickelt und erforscht Schlüsseltechnologien, arbeitet mit führenden Wissenschaftlern zusammen, um die Grenzen aktueller Impfstoffe zu überwinden, untersucht die Auswirkungen von B. pertussis auf eine Reihe von Erkrankungen beim Menschen und konzentriert sich auf die Validierung seiner proprietären Impfstoffe in klinischen Studien am Menschen.

Über Institut Pasteur de Lille

Das Institut Pasteur de Lille www.pasteur-lille.fr ist eine gemeinnützige private Stiftung. Sie wurde vor 120 Jahren gegründet, war an der Wende des 20. Jahrhunderts Geburtsort des BCG-Impfstoffs und vereint nun um die 700 Personen, die sich für die Gesundheit der Menschen für "ein besseres und längeres Leben" einsetzen. Seit ihrer Gründung besteht die Mission von Institut Pasteur de Lille in der Verhinderung bedeutender zeitgenössischer Krankheiten, indem sie die Erkrankungen und die zugrundeliegenden Mechanismen versteht, direkten Einfluss auf ihre Umgebung nimmt und die Entwicklung des menschlichen Verhaltens fördert. Heute widmen sich in der medizinischen Forschungsabteilung 32 Forscherteams verschiedenen menschlichen Krankheiten, darunter Infektionskrankheiten und Immunpathologien, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes und metabolische Krankheiten, Krebs und neurodegenerative Erkrankungen.

Über Inserm

Inserm www.inserm.fr ), das 1964 gegründet wurde, ist ein öffentliches wissenschaftliches und technologisches Institut, das unter der gemeinsamen Zuständigkeit der französischen Gesundheits- und Forschungsministerien operiert. Das Institut widmet sich der biomedizinischen Forschung und der menschlichen Gesundheit und ist an sämtlichen Aktivitäten, vom Labor bis zur Patientenbetreuung, beteiligt. Zudem ist es Partner der renommiertesten Forschungsinstitutionen der Welt, die sich mit wissenschaftlichen Herausforderungen und Fortschritten in diesem Bereich befassen.

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