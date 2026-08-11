Andersen Global schließt eine Kooperationsvereinbarung mit Beech Incorporated ab, einer Anwaltskanzlei mit Sitz in Südafrika, und erweitert damit seine juristischen Kompetenzen in der Region.

Beech Incorporated bietet Beratungen zu Recht und Regulierung für die Branchen Bergbau, erneuerbare Energien, Infrastruktur sowie Öl und Gas an und ist auf Fusionen und Übernahmen, Handelsrecht, Projektfinanzierung, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen, Arbeitsrecht sowie Compliance-Angelegenheiten spezialisiert. Das interdisziplinäre Team der Kanzlei berät Mandanten über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg von der Entwicklung und Finanzierung bis hin zum Betrieb und zur Einbindung von Interessengruppen und wird von Fachpublikationen wie Chambers and Partners und The Legal 500 lobend erwähnt.

"Unser Ansatz basiert darauf, die Branchen, die wir betreuen zu verstehen und Kunden, die in komplexen regulatorischen Umfeldern tätig sind, praktische und umsetzbare Beratung zu bieten", sagte Warren Beech, CEO von Beech Incorporated. "Durch die Zusammenarbeit mit den Mitglieds- und Partnerkanzleien von Andersen Global sind wir besser aufgestellt, Unternehmen zu unterstützen, die in verschiedenen Rechtsräumen tätig sind, und gleichzeitig weiterhin maßgeschneiderte, branchenorientierte Rechtslösungen anzubieten."

"Unternehmen, die in der Bergbau-, Öl- und Gasindustrie tätig sind, sehen sich mit immer komplexeren regulatorischen und betrieblichen Herausforderungen konfrontiert", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Die fundierten Branchenkenntnisse und der interdisziplinäre Ansatz von Warren und seinem Team stärken unsere Fähigkeit, Kunden bei der Bewältigung dieser Herausforderungen in ganz Afrika und darüber hinaus zu unterstützen."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, der sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsfachleuten aus aller Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute dank seiner Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen weltweit über mehr als 50.000 Fachleute sowie über eine Präsenz an über 1.000 Standorten.

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