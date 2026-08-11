Börse heute: DAX auf Rekordhoch, Tech-Deals & wichtige Börse News

An der Börse heute präsentiert sich den Anlegern ein zweigeteiltes Bild: Während der deutsche DAX und der spanische IBEX von einer überzeugenden Berichtssaison angetrieben wurden und neue Allzeithochs erreichten, verharren die US-Märkte vor den anstehenden US-Inflationsdaten (CPI) in einer vorsichtigen Konsolidierung. Wichtige Börse News kommen zudem aus dem Rohstoffsektor und der Technologiebranche, wo massive Infrastruktur-Investitionen in künstliche Intelligenz für Gesprächsstoff sorgen.

?? Die 3 wichtigsten Key Takeaways

?? Europa auf Rekordjagd: Der DAX klettert an der Börse heute auf ein neues Allzeithoch von 26.391,43 Punkten; auch der spanische IBEX verzeichnet historische Höchststände.

?? Milliarden-Offensive im KI-Sektor: Nvidia plant ein großes Finanzierungsprogramm und das Modell Nemotron 4, während Anthropic eine 9,1-Milliarden-Dollar-Partnerschaft mit Riot Platforms eingeht.

??? Rohstoff-Märkte in Bewegung: Anhaltende Spannungen an der Straße von Hormus halten den Ölpreis hoch, während der Kakaopreis nach positiven Nachrichten aus Ghana um bis zu 6 - einbricht.

?? Makroökonomie - Geldpolitik: Blick auf US-CPI und Anleiherenditen

Im makroökonomischen Umfeld verdeutlichten Aussagen aus der US-Notenbank, dass die Inflation weiterhin als die größte Herausforderung für die US-Wirtschaft gilt. Dennoch schützt der solide Konsum den Markt vor einem tiefen Abschwung. Der US-Immobilienmarkt bleibt angesichts hoher Hypothekenzinsen verhalten, auch wenn die Verkäufe bestehender Häuser im Juli mit 4,06 Millionen Einheiten leicht über den Erwartungen lagen....

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