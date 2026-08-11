Rehlko Power Plus bietet rund um die Uhr Fernüberwachung, erweiterte Diagnosefunktionen und flottenweite Sichtbarkeit der Assets für kritische Stromversorgung.

Rehlko ist eine globale Plattform für Energieversorgungssicherheit in der Industrie, die maßgeschneiderte, integrierte Stromversorgung für geschäftskritische Infrastrukturen weltweit anbietet. Das Unternehmen hat jetzt die Funktionen der industriellen Fernüberwachung "Rehlko Power Plus" erweitert. Die cloudbasierte Plattform soll Kunden unterstützen, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Zuverlässigkeit der Notstromversorgung zu verbessern und kritische Stromversorgungsanlagen durch Echtzeitüberwachung, Warnmeldungen, Diagnosen und Berichterstellung proaktiv zu verwalten. Rehlko Power Plus ist eine bedeutende Erweiterung der Aftermarket-Kompetenzen von Rehlko und untermauert die Strategie des Unternehmens, die Kundenbindung über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen hinweg zu vertiefen und gleichzeitig das margenstärkere Aftermarket-Geschäft auszubauen.

Da Notstromsysteme für die Geschäftskontinuität immer wichtiger werden, reichen regelmäßige Inspektionen und reaktive Wartungsmaßnahmen für Unternehmen nicht mehr aus. Mit Rehlko Power Plus können Kunden und Händler Generatoren und automatische Umschalter kontinuierlich überwachen, Echtzeit-Benachrichtigungen erhalten, Probleme aus der Ferne diagnostizieren und Maßnahmen ergreifen, bevor kleinere Störungen zu kostspieligen Ausfällen führen.

"Der Wert geschäftskritischer Energieinfrastrukturen reicht weit über den anfänglichen Verkauf der Anlagen hinaus", sagte Brian Melka, President und CEO von Rehlko. "Vernetzte Dienstleistungen werden zu einem immer wichtigeren Bestandteil unserer Strategie zur Schaffung langfristiger Werte, indem wir die Kundenbindung über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen hinweg stärken und unser hochwertiges Aftermarket-Geschäft ausbauen. Da unsere installierte Basis weiter wächst, nutzen wir digitale Vernetzung, vorausschauende Diagnostik und proaktive Serviceleistungen, die darauf ausgelegt sind, Kunden bei der effektiven Verwaltung kritischer Stromversorgungsanlagen zu unterstützen und gleichzeitig engere, wiederkehrende Servicebeziehungen aufzubauen sowie den langfristigen Wert unseres Unternehmens zu stärken."

"Da kritische Stromversorgungssysteme immer stärker vernetzt sind, benötigen Kunden mehr als nur einen Überblick über Warnungen und den Betriebsstatus", sagte Charles Hunsucker, President des Geschäftsbereichs Power Systems bei Rehlko. "Kunden benötigen umsetzbare Erkenntnisse, die ihnen helfen, Probleme zu antizipieren, die Zuverlässigkeit zu verbessern und fundierte Wartungsentscheidungen zu treffen. Rehlko Power Plus ermöglicht es Kunden, einen proaktiven Ansatz beim Management ihrer Notstromanlagen zu verfolgen, und bietet Dienstleistern gleichzeitig die Werkzeuge, um schnelleren und effektiveren Support für ihren gesamten Kundenstamm bereitzustellen."

Mehr als die traditionelle Überwachung von Generatoren

Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Fernüberwachungslösungen, die sich ausschließlich auf Generatoren konzentrieren, bietet Rehlko Power Plus eine umfassende, cloudbasierte Plattform für das Management von Notstromanlagen. Die Lösung ermöglicht einen zentralen Überblick über Generatoren, automatische Umschalter und unterstützte Geräte von Drittanbietern und hilft Kunden dabei, Anlagen an einem oder mehreren Standorten über eine einzige Plattform zu verwalten. Die automatisierte Berichterstellung vereinfacht zudem die Wartungsdokumentation und unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Die Fernüberwachung steigert den Nutzen jeder bereits im Einsatz befindlichen Notstromanlage, indem sie Versorgern und Endkunden einen kontinuierlichen Überblick über Generatoren und Umschalter bietet. Durch einen proaktiveren Kundendienst, weniger Notfalleinsätze und eine verbesserte Anlagenleistung trägt Rehlko Power Plus dazu bei, langfristige Kundenbeziehungen zu stärken und gleichzeitig das Wachstum vernetzter Dienstleistungsangebote im gesamten Rehlko-Installationsbestand zu fördern.

Mehrwert durch Leistung

Rehlko Power Plus stärkt die Strategie von Rehlko im Bereich vernetzter Dienste durch die nahtlose Integration in die Rehlko Performance Care 360-Serviceverträge und erweitert die Lebenszyklusunterstützung durch kontinuierliche Überwachung, Echtzeit-Warnmeldungen, vorausschauende Diagnostik und datengestützte Erkenntnisse zwischen den planmäßigen Wartungsterminen. Als Ergänzung zu den vom Hersteller geschulten Technikern, der vorbeugenden Wartung und dem Priority-Service von Performance Care 360 verbessert Rehlko Power Plus die Transparenz der Anlagen und ermöglicht ein proaktiveres Servicemodell, das die Zuverlässigkeit erhöht und gleichzeitig ein intelligenteres Lebenszyklusmanagement unterstützt. Das kombinierte Angebot ist für alle Leistungsstufen des Performance Care 360-Vertrags verfügbar und untermauert die "Conscious Care"-Strategie von Rehlko, die darauf abzielt, die Kundenbindung zu vertiefen, die Nachhaltigkeit und die betriebliche Effizienz zu verbessern sowie das Lebenszyklusmanagement zu stärken.

Durch die Kombination von digitaler Überwachung mit dem etablierten Servicenetzwerk nutzt Rehlko seinen Bestand an installierten Anlagen als Plattform für wiederkehrende Serviceumsätze, eine stärkere Kundenbindung und die Schaffung langfristiger Lebenszykluswerte. Dies unterstützt die übergeordnete Strategie des Unternehmens, margenstarke Aftermarket-Umsätze zu steigern und die Kundenbeziehungen im Laufe der Zeit zu vertiefen. Rehlko Power Plus ist derzeit in Nordamerika verfügbar, eine Ausweitung auf weitere Regionen ist in den kommenden Monaten geplant. Kunden, die mehr über Rehlko Power Plus erfahren möchten, können sich an ihren lokalen Rehlko-Vertreter wenden oder diese Website besuchen: rehlko.com.

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Über Rehlko

Rehlko ist eine globale Plattform für Sicherheit der Energieversorgung in der Industrie, die maßgeschneiderte, integrierte Lösungen für die Stromversorgung für geschäftskritische Infrastrukturen weltweit anbietet. Mit einer über 100-jährigen Tradition steht Rehlko an der Schnittstelle dreier der stärksten Nachfragefaktoren, die die Weltwirtschaft prägen: die Ausweitung der KI, Netzinstabilität und Elektrifizierung. Die Kompetenzen von Rehlko über den gesamten Lebenszyklus hinweg umfassen die Entwicklung, Fertigung, Inbetriebnahme, Wartung und den Betrieb von Stromversorgungssystemen und schaffen so langfristige Kundenbeziehungen, die darauf ausgelegt sind, die geschäftliche und betriebliche Kontinuität sicherzustellen. Rehlko ist ein führender Anbieter von Stromversorgungslösungen sowohl für Betreiber von Hyperscale- als auch von Nicht-Hyperscale-Rechenzentren und wendet denselben maßgeschneiderten Ansatz auch in den Bereichen Gesundheitswesen, Telekommunikation und Industrie an. Das Unternehmen liefert die Stromqualität und Zuverlässigkeit, auf die diese Betriebe angewiesen sind durch Notstrom-, Dauerstrom- und Überbrückungsstromlösungen, die darauf ausgelegt sind, die Stromversorgungsgeschwindigkeit zu erhöhen und der zunehmenden Netzinstabilität entgegenzuwirken. Rehlko verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Stromversorgung von Rechenzentrumsinfrastrukturen mit einer installierten Leistung von über 14 GW, von der mehr als 90 maßgeschneidert für die jeweilige Anwendung entwickelt wurden ein Spiegelbild des differenzierten, lösungsorientierten Geschäftsmodells des Unternehmens. Gegründet als Erfinder des weltweit ersten Generators mit Verbrennungsmotor ist Rehlko heute ein umfassender Anbieter von Infrastrukturen für Energieversorgungssicherheit, der an 80 Standorten weltweit tätig ist und über die globale Reichweite sowie den klaren Fokus verfügt, die kritische Infrastruktur der Welt mit Strom zu versorgen. Erfahren Sie mehr unter: rehlko.com.

Rehlko Power Plus, Performance Care 360 und Conscious Care sind Marken von Discovery Energy, LLC, firmierend unter dem Namen Rehlko, und/oder deren verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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