Ethereum Prognose heute mit ETH bei 1.900 Dollar und Wal-Käufen von 10.500 ETH

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Ein einzelner Wal hat binnen einer Stunde 10.500 Ether im Wert von rund 20 Millionen Dollar von OKX abgezogen. Ethereum notiert am 10. August trotzdem nur bei etwa 1.900 Dollar und kämpft weiter mit der Marke von 2.000 Dollar. In die Spot-ETFs sind rund 11,46 Milliarden Dollar geflossen, und die Börsenbestände fielen auf etwa 15,1 Millionen Ether. Große Adressen kaufen also, während der Kurs steht. Bis zum Allzeithoch bei 4.878 Dollar fehlen rund 157 Prozent, und genau daran hängt die ganze Ethereum Prognose. Die Frage ist deshalb nicht, ob die Wale recht haben, sondern wie lange ihr Weg dauert.

Ethereum Prognose heute mit ETH zwischen Wal-Käufen und der Mauer bei 2.000 Dollar

Der Ethereum Kurs hält sich am Montag über 1.900 Dollar und arbeitet sich an die Marke von 2.000 Dollar heran. Die Unterstützung liegt zwischen 1.800 und 1.850 Dollar, oberhalb von 1.950 Dollar bleiben die Verkäufer aktiv. Der Antrieb kommt von großen Adressen. Laut Coinpedia zog eine Wal-Adresse innerhalb einer Stunde 10.500 Ether im Gegenwert von rund 20,06 Millionen Dollar von OKX ab.

Solche Abflüsse gelten als Zeichen, dass die Käufer ihre Bestände länger halten wollen. Auch die Fonds sammeln wieder ein, denn in der Woche zum 5. August kamen 103,19 Millionen Dollar zusammen und der kumulierte Zufluss liegt inzwischen bei etwa 11,46 Milliarden Dollar. BlackRock kaufte über seinen ETHA-Fonds Ether für 50,34 Millionen Dollar nach. Die Bestände auf den Handelsplätzen sind auf rund 15,1 Millionen Ether gesunken.

Weniger verfügbare Stücke bedeuten weniger Verkaufsdruck, aber ein enges Angebot allein erzeugt noch keinen Ausbruch. PrimeXBT sieht für 2026 nur eine Spanne zwischen 1.680 und 2.090 Dollar, unter 1.717 Dollar kippt selbst dieses Bild. Wer heute bei 1.900 Dollar einsteigt, braucht rund 157 Prozent allein bis zum alten Hoch. Die Ethereum Prognose bleibt langfristig stark, doch bei dieser Größe deckelt der Preis, was ein Einstieg überhaupt noch vervielfachen kann.

Pepeto stellt eine fertige Börse neben die Geduld der Ethereum-Anleger

Genau an dieser Deckelung setzt ein Vorverkauf an, der gerade läuft. Pepeto ist ein Projekt rund um eine vollständige Handelsplattform, deren Produkte bereits Transaktionen abwickeln. Anders als Ether oder Bitcoin, deren Preise das mögliche Vielfache jeder neuen Position begrenzen, öffnet Pepeto die ganze Börse für Einsteiger im Vorverkauf.

PepetoSwap wickelt Tauschgeschäfte ohne Gebühren ab. Eine Brücke zwischen den Ketten bewegt Token zwischen Netzwerken, ohne die Kosten, die kleine Positionen sonst auffressen. Beide Werkzeuge laufen heute schon. Entwickelt hat diese Plattform die Person, die den ursprünglichen Pepe-Coin gebaut hat, und dieses erste Projekt erreichte in der Spitze eine Marktkapitalisierung von mehr als 7 Milliarden Dollar. Dahinter stand damals kein einziges funktionierendes Produkt. Pepeto trägt dieselben 420 Billionen Token, denselben Entwickler und dazu eine Börse, die dem alten Projekt komplett fehlte.

Das Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar kam in Monaten zusammen, in denen Bitcoin 47 Prozent und Ethereum 29 Prozent verloren haben. Bevor der Vorverkauf öffnete, hat SolidProof den kompletten Code geprüft und freigegeben, und genau diese Bestätigung war für viele Wallets der Grund, ihr Geld überhaupt einzusetzen. Danach haben dieselben Käufer die Werkzeuge auf der Plattform getestet und das erwartete Binance-Listing in ihre Rechnung aufgenommen. Der Einstiegspreis liegt bei 0,0000001887 Dollar je Token.

Analysten halten Erträge für möglich, die an die Marktkapitalisierung des originalen Pepe-Coins heranreichen könnten, ausgehend von einem Einstieg, der weniger als einen Bruchteil eines Cents kostet. Sicher ist das nicht, denn ein Vorverkauf bleibt ein Risiko. Der Kursverlauf dieser Woche zeigt aber, dass Wale genau dann laden, wenn die Angst am größten ist. Auf der Website von Pepeto entsteht dieselbe Überzeugung, nur an einem Ausgangspunkt, an dem schon ein kleiner Einsatz nach dem Listing ein Vielfaches wert sein könnte.

Fazit

Die Ethereum Prognose für 2026 ist stärker, als der jüngste Rücksetzer vermuten lässt. Doch das Wachstum aus einem Vorverkauf liegt auf einer Ebene, die keine Großkapitalisierung erreichen kann. Jeder, der im Kryptomarkt echtes Vermögen aufgebaut hat, traf eine Entscheidung, die wichtiger war als jede Analyse, nämlich zu handeln, solange der Einstieg noch offen war. Ein Risiko bleibt bestehen, denn niemand kennt den Kurs nach dem Listing. Der Vorverkaufspreis verschwindet dauerhaft, sobald das Listing kommt. Wer wartet, überlässt dem offenen Markt die Entscheidung über den eigenen Preis, und das könnte der teuerste Fehler dieses Zyklus werden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Erreicht der Ethereum Kurs sein Allzeithoch wieder?

Möglich ist das, aber langsam. Ether braucht von 1.900 Dollar rund 157 Prozent bis zum alten Hoch bei 4.878 Dollar.

Was ist Pepeto und wo findet man den Vorverkauf?

Pepeto ist ein Vorverkauf mit fertiger Handelsplattform, zu der PepetoSwap und eine Brücke zwischen den Ketten gehören, geprüft von SolidProof. Er läuft auf pepetocoin.com, und pepetocoin.com zeigt alle Zahlen live.