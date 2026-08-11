Am 8. Juli 2026 eröffnet teamLab erneut den Ausstellungsbereich der Serie Light Sculpture Flow im teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM in den Azabudai Hills in Tokio.

Aus Anlass der Wiedereröffnung präsentiert teamLab zwei neue Serien, Asymmetric Existence und Chromatic Existence, die in der Sonderausstellung "On the Asymmetry of the Universe" gezeigt werden.

Die Sonderausstellung "On the Asymmetry of the Universe" ist von Mittwoch, 8. Juli 2026, bis Donnerstag, 8. Oktober 2026, zu erleben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260807964064/de/

Light Sculpture Flow

Das Innere und das Äußere eines Meereswirbels bestehen aus demselben Wasser. Materiell unterscheiden sie sich nicht. Warum nehmen wir einen Wirbel dennoch als eigenständige Einheit wahr oder spüren darin sogar eine Form von Leben?

Der Unterschied zwischen dem Inneren und dem Äußeren eines Wirbels liegt in der Ordnung nicht in der Materie. Wo eine Strömung Ordnung annimmt, entsteht Existenz auch ohne materielle Unterschiede oder Oberflächengrenzen.

In Light Sculpture Flow entsteht eine Skulptur, wenn ein kontinuierlicher Strom von Lichtstrahlen im Raum eine Ordnung hervorbringt.

Die Skulptur unterscheidet sich hier von einem physischen Objekt. Sie wird nicht durch eine materielle Oberflächengrenze gebildet, sondern durch Strömung und Ordnung, die sich unter dem Einfluss der Präsenz und des Verhaltens von Menschen fortwährend verändern. Es handelt sich um eine räumliche Existenz mit einer fließenden Grenze zwischen Kunstwerk und Körper.

Light Sculpture Flow ist der Versuch, Skulptur über das feste physische Objekt hinaus zu einer räumlichen Existenz ohne materielle Oberflächengrenze zu erweitern, die sich aus Strömung und Ordnung konstituiert.

teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM

https://www.teamlab.art/e/tokyo/

teamLabBorderless

Azabudai Hills Garden Plaza B B1 (5-9, Toranomon, Minato-ku, Tokio)

Öffnungszeiten

8.30 bis 21.00 Uhr

*Änderungen vorbehalten

*Letzter Einlass: 20.00 Uhr

*Das EN TEA HOUSE öffnet 30 Minuten nach der Öffnung des Museums. Bestellungen werden bis 30 Minuten vor Schließung angenommen.

Geschlossen

Dienstag, 25. August

Dienstag, 8. September

Dienstag, 20. Oktober

*Änderungen vorbehalten

Pressemappe

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