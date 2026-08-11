Nasdaq stürzt ab - und plötzlich dreht der Markt um!

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DaDer Nasdaq sorgt erneut für Hochspannung: Direkt zum Handelsstart geht es mit hoher Geschwindigkeit nach unten - und die ursprünglich geplante Trading-Idee geht zunächst überhaupt nicht auf. Statt des erwarteten schnellen Reversals setzt sich der Verkaufsdruck fort. Genau in solchen Marktphasen zeigt sich, wie wichtig konsequentes Risiko- und Trade-Management wirklich ist.

Im Live-Trading siehst Du, wie aus einem zwischenzeitlichen Verlust Schritt für Schritt wieder ein nahezu ausgeglichener Trading-Tag wird. Dabei geht es nicht darum, mit jeder Marktmeinung richtigzuliegen, sondern flexibel auf neue Signale zu reagieren, Positionen anzupassen und Verluste konsequent zu begrenzen. Gleichzeitig bietet die extreme Volatilität im Nasdaq immer wieder neue Chancen - vom Abverkauf bis zum möglichen Turnaround.

Auch die großen Tech-Werte stehen im Fokus: Während Nvidia den Markt zwischenzeitlich stabilisiert, zeigen andere Schwergewichte deutlichen Verkaufsdruck. Ist das nur eine kurzfristige Bereinigung oder steckt mehr hinter der Schwäche? Dieses Livetrading zeigt eindrucksvoll, warum gerade an volatilen Tagen Geduld, Disziplin und ein klarer Trading-Plan entscheidender sein können als die perfekte Marktprognose.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird am Donnerstag zur DAX-Session um 10.00 Uhr stattfinden. Melde Dich gern hierzu an:

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