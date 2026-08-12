Wenn Leerverkäufer auf dem falschen Fuß erwischt werden, kann das zu regelrechten Kursexplosionen führen. Zwar war beim Raumfahrtkonzern SpaceX in der vergangenen Woche keine Supernova zu beobachten, aber doch mehr als ein sanftes Abheben: Der Kurs schnellte nach den Quartalszahlen um mehr als 15 % in die Höhe. Auch beim Wolframproduzenten Almonty Industries und beim Kochboxenversender HelloFresh haben sich zuletzt auffällig hohe Short-Positionen aufgebaut. Bei beiden Werten stehen in Kürze Zahlen an, die zum Auslöser einer noch stärkeren Bewegung werden könnten.
Enthaltene Werte: US84615Q1031,CA0203987072,DE000A161408Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de